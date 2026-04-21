En weer meldt een Chinees bestelwagenmerk zich in Europa: Delivan

Op de bedrijfswagenbeurs in het Engelse Birmingham ziet een voor Europa nieuw Chinees bestelwagenmerk het levenslicht: de elektrische Delivan. Deze bestelwagen plaatst zich in het middensegment om de strijd aan te gaan met de Ford E-Transit Courier, Volkswagen e-Transporter en Kia PV5. Maar voorlopig niet in Nederland. Kijken mag wel alvast.

Met een trotse naam, voluit Delivan Future Super Commercial Vehicle (FSCV), waagt autobouwer Chery zich voor het eerst op de Europese bedrijfswagenmarkt. Vooralsnog is het merk hier vooral bekend van de personenwagenmerken Jaecoo en Omoda. De toevoeging Super Van kennen we trouwen ook al van de Farizon SV (Super Van). Maar Chery voegt er nog wat aan toe.

Wat weten we van de Delivan FSCV?

Veel is er daarom nog niet bekend over de Delivan. In Birmingham staat dan ook een protype. Wat we wel weten: in plaats van traditionele modelreeksen werkt Delivan met drie functionele uitvoeringen: PRO, X en I. Deze structuur maakt het mogelijk voertuigen en diensten volledig af te stemmen op een specifieke inzet. In het kort laat Chery weten dat de:

PRO zich richt op dagelijks logistiek gebruik.

X daar modulaire opbouw en maatwerk aan toevoegt, waardoor voertuigen flexibel te configureren zijn.

I geavanceerde technologie aan boord heeft voor ondernemers die datagedreven inzet zoeken. Dit maakt de integratie van voertuigen, software en data in één platform mogelijk. Vooral voor fleetowners betekent dit meer uptime, efficiënter gebruik en betere controle over de total cost of ownership.

Wanneer komt de Delivan naar Nederland?

Volgens een woordvoerder van Chery is de bestelwagen voorlopig nog niet in Nederland leverbaar. Als eerste is het Verenigd Koninkrijk aan de beurt, ergens in 2027. Dan pas de volgt rest van Europa.