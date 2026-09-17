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Chinese bestelwagenmerken waren opvallend sterk vertegenwoordigd tijdens de IAA Transportation in Hannover, al zijn veel namen zijn bij ons nog onbekend. De opkomst van Chinese fabrikanten zet de gevestigde bestelwagenmerken aan het denken. Toch kunnen de Chinezen één ding nog niet.

Delivan: nieuw Chinees merk naar Nederland

Een van de opvallende nieuwkomers is Delivan (foto). Het merk komt volgend jaar naar de Nederlandse markt en maakt deel uit van Chery, het Chinese concern achter onder meer de automerken Chery, Omoda en Jaecoo.

Nederlandse markt nog niet overspoeld

De Chinese merken die al in Nederland actief zijn, doen vooralsnog slechte zaken. In augustus werden in totaal 2.272 bussen verkocht, waarvan 21 exemplaren afkomstig waren van Chinese merken. Toch was op de IAA duidelijk dat de gevestigde bestelwagenfabrikanten de Chinese concurrentie nauwlettend volgen. Dat bleek onder meer uit de volgende twee opvallende ontwikkelingen.

1. Europese topmannen bezoeken Chinese stands

Tijdens de persdagen was het opvallend druk bij de stands van Chinese fabrikanten. Niet alleen tijdens de persconferenties, maar gedurende vrijwel de hele beursdag was er veel belangstelling.

Opvallend was bovendien wie er tussen de bezoekers liepen. Ook topfiguren van Europese bestelwagenfabrikanten namen uitgebreid een kijkje bij de Chinese concurrentie. Waar Chinese fabrikanten voorheen met meetlat en schetsblok Europese bestelwagens bestudeerden, lijkt de situatie nu omgekeerd.

2. Uptime wordt het nieuwe strijdtoneel

Tegelijkertijd presenteerden de gevestigde merken een andere troef: complete ecosystemen rond hun bestelwagens. Uptime was een belangrijk thema in Hannover. Het gaat daarbij niet alleen om de bestelwagen zelf, maar vooral om de dienstverlening die ervoor zorgt dat ondernemers hun voertuigen zoveel mogelijk op de weg houden, de zogenaamde 'uptime'.

Telematica speelt daarin een belangrijke rol. Via voertuigdata kunnen fabrikanten bijvoorbeeld rijgedrag analyseren, brandstofverbruik optimaliseren en onderhoud voorspellen. Zelfs het automatisch plannen van een onderhoudsafspraak behoort tot de mogelijkheden.

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Van bestelwagen naar compleet service-ecosysteem

Onverwachte stilstand kan voor ondernemers grote financiële gevolgen hebben. Een voertuig dat niet kan rijden, betekent immers mogelijk dat een levering niet doorgaat.

Daarom presenteerden diverse gevestigde merken tijdens de IAA hun eigen ecosystemen. Volkswagen kwam met Connect Pro, Renault met uptimize, Mercedes-Benz met PRO en Kia met Pleos Fleet. Ford werkt al langer met Ford Pro Telematics.

Eén ding kunnen Chinezen niet

Wie een bestelwagen koopt, kijkt niet alleen naar het voertuig. Ook snelle reparaties, digitale ondersteuning en hulp bij pech zijn belangrijk. Chinese merken moeten daarom nog flink investeren in een Europees servicenetwerk dat dag en nacht beschikbaar is en ervoor zorgt dat ondernemers zo weinig mogelijk stilstaan.