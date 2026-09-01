Autoverkopen: deze onverslaanbare bus verliest zijn koppositie

Nieuws

Vrijwel het hele jaar staat de Ford E-Transit Custom al op de eerste plek in de bestelwagenverkopen. In juni moest hij de Kia PV5 voor laten gaan, nu de vrolijk ogende Volkswagen ID. Buzz Cargo. De PV5 eindigde in augustus als derde plek. In totaal werden er vorige maand 2272 bussen verkocht.

Kleine opleving in busjesverkopen

Met 2272 bussen eindigt augustus 222 bussen hoger dan in juli. En zelfs ruim 900 bestelwagens meer dan in dezelfde maand vorig jaar, toen de teller op 1334 bleef steken. En dat in een maand die traditioneel, onder andere vanwege de vakantieperiode, niet tot de topmaanden in verkoop hoort.

Ford wel best verkochte merk

De top 3 best verkochte modellen weerspiegelt niet de top 3 van best verkopende merken. Daar pakt toch Ford weer de leiding, met in totaal 571 verkochte eenheden. Mercedes-Benz staat met de hele range op de tweede plek met 474 verkochte bussen en Volkswagen op drie met 410 bestelwagens. Bijzonder is wel dat nieuwkomer Kia, met slechts één model, de vijfde plek opeist, met 178 verkochte PV5's. Renault wringt zich hier nog tussen met 180 verkochte eenheden.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

Elektrisch blijft meest verkocht

Het is ondertussen geen verrassing meer dat de meest verkochte bestelwagens over elektrische aandrijving beschikken. Op het totaal van 2272, zijn 1727 volledig elektrisch. Diesel is daarna het best verkocht (421 bussen), gevolgd door hybride-modellen (110 stuks).

Chinese merken niet in trek

In de verkoopregistratie zijn slechts twee Chinese merken terug te vinden: Farizon en Maxus. Samen maken ze het de concurrentie vooralsnog niet lastig. Farizon verkocht 9 SV's en eveneens 9 V7E's. Maxus wist 1 eDeliver 3, 1 eDeliver 9 en 1 T90 te verkopen. Waarmee het aandeel Chinese bestelwagens nog geen één procent van de markt pakken.

Cijfers: BOVAG