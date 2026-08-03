Verkoopcijfers Ford blijven dalen, maar in deze categorie blijft het oppermachtig

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De bestelwagenverkopen blijven verrassen. Na drie maanden met groeiende aantallen, neemt juli toch weer een duik. Vorige maand bleef de teller steken op 2050 stuks. Precies 372 bussen minder dan in juni. Dit zijn de bestverkochte bussen van juli 2026, waarbij de nummer 1 zich een weg terugvocht van de tweede plek.

Oude bekende aan top

Het is niet echt een verrassing, maar ook in juli 2026 prijkt de Ford Transit Custom bovenaan de lijst. Het model moest vorige maand de Kia PV5 even boven zich dulden, maar met 377 verkochte eenheden is de Ford opnieuw niet in te halen voor de rest van het veld. De nummer twee, deze keer de Volkswagen ID.Buzz Cargo, is 207 keer op kenteken gezet.

De personenauto-afdeling van Ford kan alleen maar dromen van een nummer 1-positie. In de eerste zeven maanden van 2026 daalde het aantal registraties van Ford met ruim 29 procent.

Kia PV5 blijft vaste waarde

De Kia PV5 blijft een bijzonder verhaal in de verkooplijst. Het model is net een ruim half jaar te koop en beweegt zich nu al als een vis in het verkoopwater en is al maanden een vaste waarde in de top-5. Het model heeft echter de koppositie niet vast kunnen houden en zakte met 146 verkochte PV5's naar een vierde plek, net achter de Renault Master (169 stuks). De top-5 wordt in juli gecompleteerd door de Volkswagen Transporter (142).

Brandstofmix

Trekken we de modellen uit elkaar door te kijken naar brandstof, dan blijft bovenstaande top-5-rangschikking ongewijzigd. Elektrisch is het meest verkocht op dit moment en daarin zijn de vijf bovengenoemde bussen veruit het beste vertegenwoordigd. De brandstofmix van de 2050 verkochte bussen ziet er zo uit:

Elektrisch: 1588 stuks

Diesel: 270 stuks

Hybride: 183 stuks

Benzine: 7 stuks

Lpg: 2 stuks

Diesel en hybride

De modellen uit de top-5 zijn deels alleen als elektrische versie te koop (Kia PV5 en Volkswagen ID. Buzz Cargo), deels met een keuze uit diesel, hybride en elektrisch. Meest populaire hybride-bus is de Ford Transit Custom (56 eenheden), meest populaire diesel de Mercedes-Benz Sprinter (43 stuks).