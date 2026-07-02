Zo denderen elektrische bedrijfswagens dieselbussen voorbij

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In het eerste halfjaar van 2026 plust de bedrijfswagenverkoop met circa 10 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Elektrische busjes zijn veruit favoriet. Toch is het met in totaal 10.611 verkochte bestelwagens tot 3,5 ton, nog steeds geen feest in dealerland.

De grote boosdoener blijft de afschaffing, per 1 januari 2025, van de bpm-vrijstelling op busjes met verbrandingsmotor en grijs kenteken. In 2024 werden veel bestelwagens verkocht om de extra belastingkosten tot gemiddeld 15.000 euro te omzeilen. Zoals verwacht viel de verkoop daarna vrijwel stil.

Ondertussen gaat het werk door en zullen er toch nieuwe bussen verkocht moeten worden. Wie in 2024 niet vooruit heeft gekocht, heeft nu de keus uit een dure (want bpm) bedrijfswagen met verbrandingsmotor of een vrijwel gelijk geprijsde elektrische bus (zonder bpm).

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Elektrisch voert ranglijst aan

Zero-emissiezones, de ondertussen vaak gelijkwaardige specificaties van elektrische bussen en het duurzame karakter ervan, maken dat de EV's onder de bedrijfswagens de verkoopranglijsten over het eerste halfjaar van 2026 riant aanvoeren:

Volledig elektrisch: 8323 Diesel: 1679 Hybride: 562 Benzine: 43 Lpg: 4

Kia PV5 dendert door

Wat betreft de ranglijst van bestverkochte bussen, valt vooral op dat de Ford Transit Custom wederom de koppositie pakt met in totaal 1540 registraties in de eerste helft van 2026.

Bijzonder is de stormloop op de Kia PV5. Hoewel Kia in de recente geschiedenis geen bestelwagens in Nederland verkocht, is de verkoopstart van de PV5, eind 2025, een turbulente. Van niks meteen naar de tweede plek in de ranglijst: 995 eenheden. In juni 2026 was het zelfs de bestverkochte bedrijfswagen.

De derde plek is voor de Renault Master (708), gevolgd door de Volkswagen ID. Buzz (583) en de Volkswagen Transporter (553).

Alle cijfers: BOVAG