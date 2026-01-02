Busjesverkoop 2025 stort in: einde malaise nog niet in zicht

Nieuws

In heel 2025 zijn slechts 20.782 lichte bestelwagens verkocht. Een druppel op een gloeiende plaat als je dit vergelijkt met voorgaande jaren. Ook de BOVAG-prognose voor 2026 ziet er niet best uit: 40.000 bestelwagens. Wat is er aan de hand?

Afschaffing bpm-vrijstelling

De reden is eigenlijk heel eenvoudig. Op 1 januari 2025 werd de bpm-vrijstelling op bestelwagens met een brandstofmotor afgeschaft. Dit betekende dat een gemiddelde dieselbus minimaal 15.000 euro duurder zou worden in de nacht van 31 december 2024 op 1 januari 2025. Bovendien werden in het nieuwe jaar zero-emissiezones van kracht voor brandstofmotoren die vanaf dat moment verkocht zouden worden.

Koop naar voren gehaald

Daarom sloeg een groot deel van ondernemend Nederland de spaarpot kapot om eerder dan gepland een nieuwe bus op brandstof te kopen. Vandaar dat 2024 het recordjaar ooit werd, met 130.204 verkochte busjes. Omdat veel bussen eerder dan gepland zijn vervangen, was de verwachting al dat 2025 een mager jaar zou worden. Zelfs ten opzichte van een normaal jaar, zoals 2023. Toen werden 68.902 bestelwagens op kenteken gezet.

2024+2025+2026 = 64.000 busjes per jaar

De BOVAG-prognose van 40.000 bestelwagens in 2026 is licht positief, maar haalt het nog niet bij bijvoorbeeld 2023. Maar het is een weg terug. Wil je het helemaal positief bekijken, dan kun je de recordverkoop van 2024 optellen bij de verkopen van 2025 en de prognose voor 2026. Dan kom je uit op 63.662 busjes per jaar.

De lijn gaat hoe dan ook weer omhoog, want bestelwagens moeten worden vervangen. En wie in 2024 niet heeft toegeslagen, zal het de komende jaren moeten doen. Waarbij meer en meer gekozen zal worden voor elektrisch. Afgelopen jaar groeide het aandeel elektrische bestelwagens al met 43,3 procent, waar diesel met 97,2 procent daalde. Ook hybride bussen waren in 2025 in trek. Dit aantal groeide met 34,4 procent.

Ford nummer 1

In de sterk teruggelopen markt heeft Ford toegeslagen: voor het eerst pakt het merk de nummer 1-positie. In totaal werden 4968 Ford bedrijfswagens verkocht. Volkswagen volgde op de tweede plek, Renault werd derde.

Alle cijfers: BOVAG/RDC