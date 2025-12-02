Bizar negatief verkooprecord busjes in 2025 lijkt onvermijdelijk

Nieuws

Met nog een kleine maand bestelwagenverkopen te gaan, stevent 2025 af op een verkooprecord in negatieve zin. In november bleef de teller steken op 1976 verkochte bussen, waarmee de totaalscore voor 2025 tot nu toe uitkomt op 18.293 eenheden. Een zeer triest aantal.

Triest aantal busjes verkocht in november 2025

Hoe triest? In 2024 waren er in november al ruim 97.000 bestelwagens verkocht. Daar mogen we eigenlijk niet mee vergelijken, want dit was het jaar vóór de afschaffing van de bpm-vrijstelling. Bussen op benzine of diesel zouden per 1 januari 2025 duizenden euro's duurder worden door de bpm. Reden voor veel bedrijven om nog in 2024 toe te slaan.

Maar ook vergeleken met een redelijk 'normaal' verkoopjaar is het aantal verkochte bussen zeer laag. In 2023 werden tot en met november bijna 65 duizend bestelwagens op kenteken gezet. Ruim drie keer meer dan in 2025.

Bijtelling elektrische bus toch niet naar 22 procent

Zoals het er nu naar uitziet, gaan we net boven de 20.000 eenheden uitkomen. Mogelijk hebben ondernemers rekening gehouden met de verhoging van de bijtelling van 17 naar 22 procent en alvast een elektrische bus besteld. Deze maatregel is echter net teruggedraaid. Vanaf 1 januari 2026 bedraagt de bijtelling op een elektrische bestelwagen slechts 18 procent (over de eerste 30.000 euro, daarboven net zoals nu 22 procent bijtelling).

Wachten op 2029?

Hoe dan ook, de verkopen blijven ondermaats. De reserves die dealers en importeurs in 2024 hebben opgebouwd door de extra verkopen, verdampen snel wanneer de aantallen zo laag blijven. Uiteindelijk moeten ook de in 2024 aangeschafte bussen worden vervangen, maar die hausse zal pas volgen als brandstofbussen in 2029 geen zero-emissiezones meer in mogen.