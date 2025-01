Zo bizar veel bedrijfswagens zijn er verkocht in 2024

Nieuws

De bedrijfswagenmarkt kende in 2024 een explosieve groei. Met de afschaffing van de bpm-vrijstelling voor verbrandingsmotoren en de komst van zero-emissiezones, zagen fabrikanten hun verkoopcijfers bijna verdubbelen.

Verkoopcijfers december 2024: een historische maand

Volgens RAI Vereniging, BOVAG en RDC werden in 2024 welgeteld 129.878 bedrijfswagens verkocht, een stijging van maar liefst 89,7 procent ten opzichte van 2023. In december alleen al kregen 32.734 nieuwe busjes een kenteken. Ter vergelijking: in december 2023 waren dat er 'slechts' 4.536.

Kopen voor afschaffing bpm-vrijstelling

De piek is grotendeels toe te schrijven aan ondernemers die nog in 2024 een nieuwe bedrijfswagen wilden aanschaffen voordat de bpm-vrijstelling per 1 januari 2025 zou verdwijnen. Dit jaar stijgen de prijzen van nieuwe bedrijfswagens door de bpm gemiddeld zo’n 15.000 euro.

De bpm wordt vanaf nu berekend op basis van de CO2-uitstoot, wat vooral dieselmodellen aanzienlijk duurder maakt. Elektrische voertuigen, die geen CO2 uitstoten, blijven vrijgesteld van bpm.

Extra voordeel: tot 2028 welkom in zero-emissiezones

Een bijkomend voordeel van de aankoop in 2024 is dat bedrijfswagens met een Euro-6 brandstofmotor nog tot 1 januari 2028 toegang krijgen tot zero-emissiezones. Dit kan zelfs worden verlengd tot 2029, afhankelijk van een update van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV).

Alsnog profiteren?

Niet alle gekentekende bedrijfswagens zijn in 2024 direct verkocht aan de eindgebruikers. Een aanzienlijk deel staat nog bij dealers. Deze voertuigen kunnen in de loop van 2025 alsnog worden verkocht. Hierdoor profiteren de kopers alsnog van de bpm-vrijstelling en toegang tot zero-emissiezones. Het exacte aantal voertuigen in dealerhanden wordt nog bekendgemaakt.

Verkoopverwachting voor 2025

De recordverkoop in 2024 heeft de verwachtingen voor 2025 getemperd. De branche anticipeert op een aanzienlijke daling in registraties dit jaar, mede doordat veel ondernemers hun aankopen naar voren hebben gehaald.