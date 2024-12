Zero-emissiezones: krijg je nou wel of geen boete vanaf 1 januari 2025?

Nieuws

Vanaf 1 januari 2025 zijn zero-emissiezones in veertien Nederlandse gemeenten een feit. Regering en Tweede Kamer willen echter uitstel: minimaal een jaar, liever langer. Voor ondernemers en chauffeurs roept dit nu veel vragen op. Hieronder zetten we feiten en huidige ontwikkelingen op een rij.

Gemeenten blijven streng

Hoewel verantwoordelijk staatssecretaris Chris Jansen heeft voorgesteld om het eerste jaar geen boetes uit te schrijven, lijken de gemeenten daar niet in mee te gaan. Jansen kan dit niet afdwingen, tenzij er een algemene maatregel van bestuur (AMvB) wordt ingevoerd. Het invoeren van zo'n landelijke maatregel kost echter maanden tijd, mogelijk zelfs tot een jaar.

Januari-april 2025 nog geen boete zero-emmisiezone

De zero-emissiegemeenten hebben overigens eerder al aangegeven een korte overgangsperiode in te bouwen: in de eerste vier maanden van 2025 worden er geen boetes uitgeschreven. Dit is bedoeld om ondernemers en chauffeurs de tijd te geven om te wennen aan de nieuwe regelgeving. Maar verder willen de gemeenten niet gaan.



Met welke bus mag je zero-emissiezones binnenrijden vanaf 2025?

Het is belangrijk om te weten wat de regels precies inhouden:

Euro-4 en oudere busjes: volledig verboden in zero-emissiezones.

en oudere busjes: volledig verboden in zero-emissiezones. Euro-5 busjes: toegestaan tot 1 januari 2027.

busjes: toegestaan tot 1 januari 2027. Euro-6 busjes, op kenteken voor 1 januari 2025: toegestaan tot 1 januari 2028.

busjes, op kenteken voor 1 januari 2025: toegestaan tot 1 januari 2028. Euro-6 busjes, op kenteken op of ná 1 januari 2025: verboden in zero-emissiezones.

Dit geeft ondernemers die nog tot 2027 of 2028 naar binnen mogen de tijd om over te stappen op elektrische alternatieven.

Ontheffingen

Er zijn zeer ruime ontheffingsmaatregelen voor ondernemers die moeite hebben om te voldoen aan de regels. Bijvoorbeeld omdat een elektrische bestelauto voor hen nu niet betaalbaar is, niet leverbaar is of gewoonweg nog niet bestaat (denk aan hele speciale auto’s zoals verhuiswagens of kraanwagens).

Geen duidelijkheid na Kamerdebat

Tijdens een Kamerdebat in december 2024 bleek dat er nog steeds geen consensus is over het soepeler maken van de regels. Vooral partijen zoals BBB, PVV en VVD dringen erop aan dat alle busjes, ongeacht de emissieklasse, voorlopig toegang moeten krijgen tot de zero-emissiezones. Maar de plannen blijven ongewijzigd, met slechts de korte boetevrije periode om te ‘wennen’.