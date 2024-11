Laatste kans: profiteer van SEBA-subsidie voor elektrische bestelwagens

Nieuws

Met nog ruim een maand te gaan, zit er nog ruim 13 miljoen euro in de SEBA-subsidiepot voor elektrische bedrijfswagens. Deze subsidie biedt ondernemers een kans om hun wagenpark te verduurzamen. Waarom loopt de subsidiepot nu zo langzaam leeg?

Wat is de SEBA-subsidie?

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) werd op 23 april 2024 gelanceerd met een totale inleg van 30 miljoen euro. Vanwege de grote vraag was de eerste helft van het budget binnen drie maanden opgebruikt. De overheid voegde daarom nog eens 30 miljoen toe. Maar op dit moment, 26 november 2024, is er nog ruim 13 miljoen euro over.

Met een subsidiebedrag van maximaal 5000 euro per elektrische bestelwagen, kunnen er nog zeker 2600 voertuigen met subsidie worden aangeschaft. Ondanks deze royale regeling blijft de belangstelling beperkt.

Zero-emissiezones: onduidelijkheid belemmert keuzes

Het gebrek aan animo kan deels te maken hebben met het onzekere beleid rond de invoering van zero-emissiezones. Gemeenten willen vooruit, maar de regering trapt op de rem. Deze tegenstrijdigheden zorgen voor twijfel bij ondernemers, waardoor zij de overstap naar elektrisch rijden mogelijk uitstellen.

Flexibeler regels bieden kansen

Er is goed nieuws voor wie nog gebruik wil maken van de subsidie. De eis dat voertuigen vóór 1 januari 2025 op kenteken moeten staan, is versoepeld. Ondernemers hoeven nu alleen aan te tonen dat hun bestelwagen vóór deze datum is geproduceerd. In dat geval wordt de subsidie alsnog in 2025 uitgekeerd.

Pak je kans voor de deadline

Met de klok die tikt richting het einde van het jaar, is dit hét moment om in actie te komen. Overweeg je de overstap naar een elektrische bestelwagen? Wacht dan niet langer en claim jouw deel van de SEBA-subsidie voordat het te laat is.