RDW schiet ondernemers te hulp om bpm te besparen

Om te profiteren van de bpm-vrijstelling op bedrijfswagens moet een nieuwe bus vóór 1 januari 2025 op kenteken staan. De tijd dringt en de wachtrij voor nieuwe kentekens is lang. Mogelijk haal je 1 januari niet. Maar de RDW schiet te hulp.

Op de pagina’s van BOVAG lezen we dat de branchevereniging de RDW heeft gevraagd om tijdelijk een andere regeling voor de aanvraag van een kenteken toe te passen. Op dit moment lopen ondernemers die een nieuwe bus kopen het risico om alsnog bpm te moeten betalen. Aan die oproep heeft RDW gehoor gegeven.

RDW: tijdelijk productiedatum als datum eerste toelating

De oplossing is eigenlijk heel eenvoudig. Het gaat om de Datum Eerste Toelating (DET). Normaal gesproken is dat de datum waarop de bus (of auto etc.) te naam wordt gesteld. Maar door de drukte als gevolg van de vele verkopen op dit moment, lopen ondernemers het risico dat de RDW het kenteken pas na 1 januari op naam kan zetten.

Door het aanvraagformulier per 1 november tijdelijk te veranderen, kun je in plaats van datum tenaamstelling kiezen voor de fabricagedatum van het voertuig. Zolang deze maar vóór 1 januari 2025 ligt. Vanaf die datum is het formulier niet meer beschikbaar. Het advies om zo snel mogelijk te handelen, blijft van kracht.

Zero-emissiezones en bpm veroorzaken run op busjes

Dat het zo druk is in bedrijfswagenland heeft alles te maken met het verdwijnen van de bpm-vrijstelling en de instelling van zero-emissiezones per 1 januari 2025. Dan wordt een bedrijfswagen al snel zo’n 40 procent duurder omdat je per gram CO2-uitstoot bpm gaat betalen.

Ook mag je met een bus die vóór 1 januari op kenteken staat, of profiteert van bovenstaande RDW-aanvraag, nog tot 2028 zero-emissiezones in. Bedrijfswagens van na die datum mogen er niet meer in.

Elektrische busjes blijven bpm-vrij

Voor de volledigheid: haast is vooral geboden voor kopers van een bedrijfswagen op brandstof. Elektrische busjes stoten geen CO2 uit en blijven daarom bpm-vrij. Voor kopers van zo'n stekkerbus is het overigens wel goed om te weten dat er alleen nog dit jaar overheidssubsidie mogelijk is. Ook een reden om snel te schakelen.