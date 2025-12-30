Dit verandert in 2026 voor bestelwagens in zero-emissiezones

PARTNERBIJDRAGE

Vanaf 1 januari 2026 krijgen ondernemers met een bestelwagen meer duidelijkheid én meer ruimte binnen de zero-emissiezones (ZE-zones). Zo krijgen sommige ontheffingen landelijke werking in plaats van per gemeente. Maar er is meer te melden.

Landelijke ontheffingen vanaf 2026

De belangrijkste wijziging is dat sommige ontheffingen voor een ZE-zone vanaf 2026 een landelijke werking krijgen. Bijvoorbeeld de ontheffing vanwege bedrijfseconomische redenen. Ondernemers die door de overstap naar emissieloos rijden in financiële problemen komen, hoeven straks dus niet meer per gemeente een aanvraag te doen. Het advies is duidelijk: wie dit type ontheffing nodig heeft, kan het beste wachten met de aanvraag tot januari 2026.

Nieuwe ontheffing bij netcongestie

Ondernemers die geen laadpunt kunnen realiseren door een overbelast stroomnet (netcongestie) kunnen volgend jaar een aparte landelijke ontheffing aanvragen. Heb je dit jaar al zo'n ontheffing aangevraagd, dan kun je deze vanaf januari 2026 kosteloos laten verlengen. Met meteen ook landelijke geldigheid.

Langere looptijd als emissieloos alternatief ontbreekt

Voor voertuigcategorieën waarvoor nog geen emissieloze variant beschikbaar is, wordt de ontheffingsduur verruimd. Dat kan naar 7, 10 of zelfs 13 jaar, afhankelijk van het type voertuig. Dit biedt ondernemers een realistische afschrijvingstermijn en meer investeringszekerheid.

De bijbehorende drempelwaarden worden vanaf 1 januari 2026 elk half jaar geactualiseerd. Ontheffingen kunnen al worden aangevraagd bij de RDW, zelfs vóór tenaamstelling van het voertuig.

Nieuw verkeersbord voor emissiezones

Om verwarring te voorkomen, introduceren gemeenten een nieuw verkeersbord voor emissiezones. Dit maakt duidelijker of je een zero-emissiezone of een milieuzone binnenrijdt. Gemeenten vervangen de oude borden tussen 1 januari en 1 juli 2026.

In zero-emissiezones gelden voor bestelwagens tot 3,5 ton vaste overgangsregels op basis van emissieklasse.

Milieuzones hebben regels die per gemeente worden vastgesteld. Hier kan inrijden ook voor (oude diesel) personenwagens verboden zijn. Door middel van onderborden weet je met welke zone je van doen hebt:

Toont het onderbord een busje en een vrachtwagen: zero-emissiezone (zie foto linksonder).

Toont het onderbord een auto, bestelwagen, bus of vrachtwagen met daarbij de tekst 'diesel' en rondjes met cijfers, dan geldt het voor de afgebeelde dieselvoertuigen met emissieklassen die overeenkomen met de omcirkelde getallen (zie foto rechtsonder).

Waar vind ik als ondernemer meer informatie?

Details over ontheffingen, actuele drempelwaarden en alle andere ZE-zoneregels zijn te vinden via opwegnaarzes.nl. Ook Volkswagen Bedrijfswagens heeft een overzichtelijke pagina met veel informatie voor onderdernemers, waaronder het laatste nieuws rond ZE-zones.

De nieuwe ontheffingsregels zijn door de gemeenten in overleg met de sector bepaald. Wel moeten ze nog in het ontheffingenbeleid van de betreffende gemeenten worden opgenomen. De nieuwe ontheffingsregels treden naar verwachting op 1 januari 2026 in werking. Check voor details de website van de betreffende gemeente.