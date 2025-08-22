Review Volkswagen e-Transporter (2025): verkeersdrempels gladstrijken

Nieuws

De Volkswagen e-Transporter is de eerste volledig elektrische versie in de Transporter-lijn (op dit experiment van lang geleden na). Gebouwd in samenwerking met Ford, deelt hij techniek met de Ford E-Transit Custom. Maar verliest hij hierdoor zijn VW-karakter?

Hoe rijdt de Volkswagen e-Transporter (2025)?

Om met die laatste vraag te beginnen: nee. Natuurlijk, de puristen weten er vast op af te dingen. Toch heeft Volkswagen zijn best gedaan om in elk geval de rijbeleving herkenbaar te houden. Denk aan stevige stoelen, een overzichtelijk dashboard, herkenbare knoppen, goed zicht rondom. Echt nieuw is de stille werkomgeving dankzij de elektrische aandrijving.

Qua rijgedrag voelt de e-Transporter iets soepeler geveerd dan zijn Ford-broer. Rij je veel in de stad en het buitengebied, met de vele snelheidsdrempels en andere oneffenheden, dan ga je het onderstel absoluut waarderen. Op de snelweg, vooral in bochten, voelt de bus minder strak. Ook de besturing is wat vaag. Dat komt mede door de rijstrookassistent die behoorlijk stevig ingrijpt. Maar die kan gelukkig via een kop op het stuur snel worden uitgezet.

De elektromotor levert 218 pk, gekoppeld aan een 64 kWh-accu. De opgegeven actieradius is 316 km, maar in de praktijk ligt dit eerder rond de 275 km (zonder belading en bij 30+ graden Celsius). Handig is de ‘1-pedal drive’-optie, waarmee je vrijwel zonder rempedaal kunt rijden. Dit werkt uitstekend, behalve bij langzaam manoeuvreren zoals parkeren. Dan hindert 1-pedal drive omdat het ineens naar voren schiet of abrupt afremt. Beetje aan-uit, geen nuance.

Opmerkelijk is het verschil tussen de normale en sportmodus: dat is er amper. De sportmodus vreet daarentegen wel meer energie zonder veel meerwaarde. De normale modus is al snel genoeg. De ecomodus is overigens misschien iets zuiniger. Het maakt de respons van het stroompedaal iets 'zompiger' waardoor de e- cxzTransporter iets minder hard uit de startblokken schiet.

Wat zijn de belangrijkste specs van de Volkswagen e-Transporter?

De belangrijkste specs van de e-Transporter Style op een rijtje:

Naast 218 pk sterke elektromotor in deze test is er keuze uit 136 en 286 pk

Altijd gekoppeld aan het 64 kWh-accupakket

Twee lengteversies. Wij reden de langste, de L2 met een lengte van 5584 mm

Wielbasis L2: 3500 mm

Laadvolume L2: 6,8 m3, een volle kuub meer dan de L1

Laadvermogen: 1155 kilo

Trekvermogen: maximaal 2300 kilogram geremd

Snelladen 0-80 procent: ca. 38 minuten

Wat is de prijs van de Volkswagen e-Transporter?

De prijs van de Volkswagen e-Transporter (2025) Style L2 160 pk bedraagt 54.340 euro, ex. btw en bpm. De absolute vanafprijs, voor de e-Transporter L1 136 pk, komt neer op 46.990 euro, eveneens ex. btw en bpm.

Hoe is de Volkswagen e-Transporter uitgerust en wat zijn goede accessoires?

De Volkswagen e-Transporter Style is het derde uitrustingsniveau. De standaarduitrusting van de e-Transporter (2025) is overigens al heel aardig. Naast de verplicht aanwezige veiligheidsitems biedt de basis zaken zoals:

Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels

Led-koplampen en led-dagrijverlichting

Multifunctioneel stuurwiel

Climate control (1-zone)

Multimediasysteem (13 inch) met Android Auto/Apple Carplay

De Style voegt daar onder andere nog aan toe:

Achteruitrijcamera

Lichtmetalen 16 inch velgen

Bochtverlichting

Wat vind ik van de Volkswagen e-Transporter (2025)?

De eerste kennismaking met de Volkswagen e-Transporter is zeker goed bevallen. Dat hij veel techniek met zijn Ford-concurrent deelt, voelt niet als een nadeel. Al rijdend heb je echt het idee dat je in een Volkswagen rijdt. Daar is goed voor gezorgd. De vering zou iets minder springerig mogen wanneer je zonder lading rijdt, hoewel je er in de stad heel blij mee bent. De goede stoelen, de prima in te stellen zithouding, de grote buitenspiegels met onderin een extra dode-hoek-spiegel zorgen voor een goed zicht rondom. Hoewel een elektronische binnenspiegel eigenlijk niet meer mag ontbreken voor extra veiligheid.

Kortom, een prima bus met voor veel ondernemers een goede actieradius voor dagelijkse werkzaamheden. En vooral veel stilte aan boord.