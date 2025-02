Review Volkswagen Transporter (2025) gaat op Ford Transit-jacht

Nieuws

Na maanden van kijken, kijken, kijken kunnen we eindelijk rijden met de Volkswagen Transporter (2025). Dat is een jaar later dan zijn ‘brother from another mother’, de Ford Transit Custom. Gaat de Transporter in de komende jaren de Transit Custom inhalen?



Wat valt op aan de Volkswagen Transporter (2025)?

De nieuwe Volkswagen Transporter is direct herkenbaar, ondanks zijn vernieuwde uiterlijk. Wat opvalt, is een futuristisch en tegelijk vrij simpel design. De vorige edities oogden juist ‘robuuster’. Hij heeft daarmee een vriendelijke looks, wat weer in lijn ligt met de vrolijke ID. Buzz Cargo van Volkswagen. Deze generatie Transporter heeft voor het eerst een elektrische variant.

Het is geen geheim dat de Transporter in de basis een Ford Transit Custom is. Ze komen uit dezelfde fabriek en delen hun (motor)techniek. Alleen over het design, het interieur en hier en daar wat comfortzaken heeft Volkswagen zelf iets te zeggen. Zo’n samenwerking gaat uiteraard ten koste van de authenticiteit.

Maar tijdens het rijden merk je toch dat Volkswagen er alles aan heeft gedaan om toch het Transporter-gevoel te bieden. Doorontwikkelen, maar wel eigen blijven, leek het motto. Dat deed Volkswagen met herkenbare materialen en typische Volkswagen-stoelen. Al is het vaak ook iets ongrijpbaars.



Wekelijks het laatste bedrijfswagennieuws? Binnenkort verschijnt onze gratis nieuwsbrief. Schrijf je alvast in om niks te missen.

Aanmelden Ontvang het laatste bedrijfsauto-nieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Wat is goed aan de Volkswagen Transporter (2025)?

Zowel de diesel als elektrische variant hebben een uitstekende wegligging en zijn erg comfortabel. Op het asfalt is dat waarschijnlijk nie verrassend, maar we hebben beide uitvoeringen ook uitgedaagd op wat ruiger terrein. Ook hier verrichtte de vering uitstekend werk. De wegligging voelt overal strak, ook zonder belading.

Ten opzichte van de vorige generatie, de T6, heeft elke nieuwe Transporter standaard meer hulpsystemen. Daar hadden Transporter-bestuurders nadrukkelijk om gevraagd. Zo kun je in de meest kale uitvoering al gebruik maken van bijzondere opties zoals ledverlichting voor en achter, grootlichtassistent om verblinding van tegenliggers te voorkomen en een waarschuwing voor spookrijders.



Doordat de wielkasten kleiner zijn, heb je aan beide kanten zo’n 70 mm extra ruimte ruimte. Dat levert toch weer 14 cm extra laadruimte op in de breedte. Die ruimte is in elke variant even groot. Qua gewicht is dat uiteraard anders. Met de dieselversie kun je 1,3 ton vervoeren, met de elektrische Transporter lever je 300 kilo in. Het maximale gewicht van de daklading is voor alle varianten met 20 kilogram toegenomen.

Wat kan er beter aan de Volkswagen Transporter (2025)?

Hoewel er gelukkig nog fysieke knoppen op het dashboard te vinden zijn, moet je soms een hele reis door het multimediasysteem maken. Bijvoorbeeld voor het uitschakelen van een hulpsysteem, zoals de verkeersbordherkenning of lane assist. Een andere misser is dat de bestuurdersstoel alleen naar voren en achter te verstellen is, niet in hoogte.

Het gas- en rempedaal zijn aardig gevoelig, waardoor smooth rijden soms een uitdaging is. Zelfs wanneer je de begrenzer hebt ingesteld, is een kleine beroering van het gaspedaal genoeg om over die grens te gaan. Nu hebben wij de Transporter getest zonder lading, met lading zal hij ongetwijfeld wat minder beweeglijk zijn.

De PHEV-variant laat nog minstens een jaar op zich wachten, wat een gemiste kans is voor ondernemers die een middenweg zoeken tussen elektrisch rijden en de diesel variant met torenhoge bpm-kosten. Vooral omdat Ford de Transit Custom PHEV wél al levert en scoort met een lage bpm-bijtelling. Waar de dieselvariant al snel zo’n 14 mille aan bpm kost, is dit voor de PHEV gemiddeld zo’n 4500 euro.

Wat is de prijs van de Volkswagen Transporter (2025)?

De uitvoeringen van de Volkswagen Transporter beginnen voor de dieselmodellen bij 45.690 euro. De elektrische variant kost minimaal 46.990 euro. Dat prijsverschil is zo klein vanwege de nieuwe bpm-regeling; normaliter zou de EV veel duurder zijn.



De prijzen zijn vrijwel vergelijkbaar met de Ford-versies: de Transit Custom diesel is er vanaf 46.185 euro, de elektrische Transit heeft een prijs van 46.320 euro. De dieselversies van de Transporter zijn nu al leverbaar, de e-Transporter volgt dit voorjaar. De PHEV komt niet voor het eerste kwartaal van 2026.

Wat vind ik van de Volkswagen Transporter (2025)?

De nieuwe generatie onderscheidt zich vooral door de eerste elektrische variant, die comfortabel rijdt en ook zonder nagelende diesel het Transporter-gevoel overbrengt op de bestuurder.

De ondernemer met veel dagelijkse kilometers zal, ondanks minimaal 330 kilometer actieradius voor de e-Transporter, moeten terugvallen op de minder spannend rijdende en relatef dure TDI-dieselversies. Maar op het gebied van praktische bruikbaarheid, comfort, afwerking en rijkarakter, is de Transporter gewoon weer een Transporter en heeft-ie alles in huis om de strijd aan te gaan met de concurrentie.

Specs Volkswagen Transporter diesel (2025)

2.0 TDI; 110, 150 en 170 pk

De 110 pk is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak

De 150 pk biedt keuze uit handgeschakelde 6-bak of achttraps automaat

De 170 pk is standaard voorzien van de achttraps automaat

De uitvoeringen met automaat zijn leverbaar met vierwielaandrijving

Laadvermogen tot 1300 kilogram

Maximaal aanhangergewicht: 2800 kilogram

Laadvolume: 5,8 tot 9 kubieke meter (L1 en L2, hoogte altijd H1)

Specs Volkswagen e-Transporter (2025)