Prijslijst Volkswagen Transporter (2025) bekend: eerst de diesels

Naast de vanafprijs van de Volkswagen Transporter zijn nu uitvoeringen en uitrusting bekend. Voorlopig alleen van de diesels. Het boeiendste nieuws houdt Volkswagen nog even voor zich.



Volkswagen Transporter goedkoper dan Ford Transit Custom

De basisversie (L1, 5050 mm) van de zevende generatie Volkswagen Transporter wordt aangedreven door een 2.0 liter 110 pk TDI-motor. Vanaf € 31.600 levert de tweeliter 150 pk, vanaf € 38.100 staat de krachtigste variant op het erf, voorzien van 170 pk.

Vergeleken met zijn directe concurrent, de Ford Transit Custom waarmee hij samen van de fabrieksband loopt, is de Transporter iets goedkoper. De Transit Custom begint namelijk bij € 32.420 voor de 110 pk diesel. De andere Transporter vanafprijzen zijn eveneens zo'n twee mille lager, waarbij de tweede keuze bij Ford maar 136 pk heeft.

Prijs Transporter zal stijgen



De vanafprijs van € 29.990 is een introductieprijs en zal dus zeker hoger uitvallen na de wittebroodsweken. Vermoedelijk stijgt de prijs naar € 30.800. Dit is gebaseerd op de meerprijs van de L2-versies. De 400 mm langere L2-versies van 150 pk en 170 pk-varianten zijn € 850 duurder, voor de 110 pk L2 betaal je voorlopig nog € 1660 extra.

Volkswagen Transport nu alleen met dakhoogte 1 leverbaar

Alle varianten zijn alleen met normale dakhoogte te bestellen. De H2-versies komen pas eind 2025, samen met de plug-in hybridemotor (232 pk). De e-Transporter (136 pk, 218 pk en 286 pk) wordt in november 2024 in de prijslijst opgenomen.

Topuitrusting voor Volkswagen Transporter Bulli-versie

De topuitrustingsvarianten zijn Bulli en PanAmericana. Laatstgenoemde is de stoere Transporter, met zwarte, all-terrainachtige kunststoffen carrosseriedelen. De Bulli krijgt zo’n beetje de hele uitrustingslijst mee, waaronder IQ.LIGHT – LED matrix koplampen met automatische koplamphoogteverstelling, die bovendien in het donker je pad verlichten bij het weglopen en aankomen. De PanAmericana is er vanaf € 36.500, de Bulli vanaf € 38.100

LED-verlichting altijd standaard

De overige versies zijn vanaf de basis voorzien van LED-verlichting voor en achter, audiosysteem met draadloze app-verbinding, 12 inch digitaal instrumentenpaneel, uitgebreid pakket veiligheidssystemen, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels en grootlichtassistent die verblinding van tegenliggers voorkomt.

De Life (vanaf € 32.150) krijgt als extra’s onder andere een in kleur gespoten radiatorgrille, climatronic en een multifunctioneel met leder bekleed stuurwiel. De vijfde en laatste variant is de Style (vanaf € 35.500). Deze versie heeft in kleur gespoten buitenspiegels, grille, handgrepen en bumpers voor en achter, een verwarmbare en warmtewerende voorruit, bochtverlichting, centrale vergrendeling met keyless entry en start, draadloze telefoonoplader en inklapbare buitenspiegels met omgevingsverlichting.

Lichtmetalen velgen kunnen bij het vuil



De Style is ook de eerste variant die standaard lichtmetalen velgen (16 inch) meekrijgt. De basis en Life-versie komen met stalen 16 inch velgen. Nu staan Transporter-rijders bekend om het hoge pimp-gehalte van hun bus. Bovendien wisselen rijders vaak eerder gekochte lichtmetalen velgen uit met de nieuwe aankoop. Maar dat lukt bij de Transporter (2025) niet meer: die heeft namelijk zes wielschroeven in plaats van voorheen vijf. Iets om rekening mee te houden.

Prijs elektrische Volkswagen Transporter



Maar hoe zit het nu met de spannendste uitvoeringen van de Transporter? Volkswagen wil daar nog helemaal niets over kwijt. De elektrische prijs volgt pas in november, op de plug-in hybride moeten we nog veel langer wachten. Die komt pas eind 2025.