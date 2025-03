Volkswagen wil deze elektrische Transporter vergeten – en we snappen waarom

Nieuws

Zoek je op Volkswagen e-Transporter en kom je uit op de modelpagina van de importeur, dan staat daar, zwart-op-wit: ‘De eerste 100% elektrische Transporter’. Nou, niet dus. Wie in de geschiedenis duikt, komt tot een andere conclusie.

Eerste e-Transporter?

De e-Transporter is dit voorjaar te vinden bij Nederlandse dealers. Wij hebben er alvast mee gereden en daarbij viel iets op. Volkswagen noemt dit de allereerste elektrische Transporter, maar dat klopt niet helemaal.

Een elektrische Transporter uit 1972

Tijdens de introductie in Athene reed er namelijk nog een andere elektrische Transporter rond: een T2 uit 1972. Dit model was een prototype en is nooit in productie gegaan, maar feit is dat de nieuwe e-Transporter hierdoor eigenlijk de tweede is.

Een mooie aanleiding om even stil te staan bij de T2. Dit model heeft nog steeds een iconische uitstraling en wordt vaak omgebouwd tot camper. Als je er tenminste een kunt vinden. Het is tevens een fraai voorbeeld van de vooruitgang in ontwikkeling van elektrische voertuigen.

Elektrische innovatie in de jaren ‘70

De elektrische T2 werd ontwikkeld in het Centre for Future Research, een onderzoekscentrum van Volkswagen dat in 1970 werd opgericht. Chef-onderzoeker Adolf Kalberlah kreeg de taak om een aandrijflijn te ontwerpen die zonder brandstof kon werken. De jaren zeventig stonden immers in het teken van oliecrisis en autoloze zondagen. Men vreesde dat aardolie snel schaars zou worden.

Twee jaar na de opening van het onderzoekscentrum presenteerde Kalberlah de T2 met een elektromotor. De eerste elektrische Volkswagen-bus had een actieradius van 70 kilometer. Opladen met een standaard 220V-aansluiting duurde tien uur, de topsnelheid lag op 70 km/h.

Van zware accu’s naar moderne technologie

Een groot nadeel was het gewicht van de batterij: 850 kilo, meer dan een Volkswagen Kever in die tijd. Daardoor woog de elektrische T2 meer dan drie ton. Ter vergelijking: moderne accupakketten zijn vaak minder dan half zo zwaar en halen een veel grotere actieradius, tot wel 300 kilometer.

Nog wat feitjes om indruk mee te maken op een bedrijfsborrel: de elektrische T2 heeft in de jaren zeventig een prijs gewonnen tijdens een wedstrijd van het Museum of Modern Art in New York, met als opdracht: vind de taxi van de toekomst uit. En in 1976 toonde Kalberlah een Golf I op stroom, wat in 1981 leidde tot een kleine productieserie van de Golf I City STROMer.