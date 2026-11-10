Welke bestelwagen past bij jouw werk?

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Een nieuwe bestelwagen aanschaffen, vraagt om een goede voorbereiding. Vooral wanneer de stad - en daarmee ook zero-emissiezones - deel uitmaken van het werkgebied. Elektrificatie van het wagenpark is daarom iets om goed over na te denken. Hoe elektrificeer je een wagenpark zonder in te leveren op productiviteit, laadvermogen of betaalbaarheid?

Verschil in gebruik

Een installateur die dagelijks gereedschap en materialen vervoert, heeft andere eisen aan zijn bestelwagen dan een bezorger die tientallen adressen in de binnenstad aandoet. In de basis maakt het echter weinig uit in de grootste vraag die je vandaag de dag als ondernemer hebt: kan ik uit de voeten met een elektrische bestelwagen?

Zero-emissiezones, hoge brandstofprijzen, steeds betere actieradiussen, laad- en trekvermogens van elektrische bussen en vanafprijzen die bij elektrische bestelwagens en bussen op brandstof steeds meer bij elkaar liggen, maken het antwoord eigenlijk steeds gemakkelijker: elektrisch rijden is meer en meer een uitstekend alternatief voor het merendeel van de gebruikers.

Ford E-Transit Custom versus Transit City

Ook fabrikanten spelen hierop in om het ondernemers gemakkelijk te maken, met 'voor elke klus de juiste bus'. Neem Ford Pro. Met de Ford E-Transit Custom en de nieuwe Ford Transit City biedt het merk twee elektrische bestelwagens die elkaar aanvullen. De keuze begint niet bij de aandrijving, maar bij het dagelijkse werk met de bestelwagen.

Voor de zware klus: Ford E-Transit Custom

Voor aannemers, loodgieters, elektriciens en installateurs is een bestelwagen vooral een mobiele werkplek. Gereedschap, bouwmaterialen en onderdelen moeten mee, ook wanneer de werkdag uit meerdere opdrachten bestaat.

De volledig elektrische Ford E-Transit Custom is ontwikkeld voor die intensieve dagelijkse inzet. Het model biedt een actieradius tot 380 kilometer (WLTP), een laadvermogen tot 1.147 kilogram en een maximaal trekgewicht tot 2.300 kilogram. Snelladen kan met maximaal 125 kW. Dit betekent dat de batterij in slechts 29 minuten oplaadt van 10 naar 80 procent.

Bestelauto van het Jaar 2027: Transit Custom

Dat maakt de E-Transit Custom interessant voor ondernemers die hun elektrische bestelwagen niet alleen in de stad, maar ook voor langere werkdagen en zwaardere werkzaamheden inzetten. Dankzij de goede specificaties is de E-Transit Custom, samen met zijn diesel- en plug-in hybride broers, dan ook uitgeroepen tot Bestelauto van het Jaar 2027. De prijslijst van de E-Transit Custom begint momenteel met een actieprijs vanaf 42.614 euro.

Voor de dagelijkse stadsroute: Ford Transit City

Een gemeentelijke buitendienst, supermarkt met een eigen bezorgservice of facilitair bedrijf heeft vaak een ander gebruikspatroon. De routes zijn stedelijk, de stops volgen elkaar snel op en de kosten per voertuig tellen zwaar mee.

Actieradiusonderzoek: gemiddeld minder dan 110 km per dag

De elektrische Ford Transit City sluit aan op deze behoefte. De 56 kWh LFP-accu biedt een actieradius tot 254 kilometer. Volgens data van duizenden connected Ford Pro-voertuigen rijdt 90 procent van de bestelwagens in dit segment gemiddeld minder dan 110 kilometer per dag. Een afstand die de Transit City met gemak overbrugt.

De Transit City is ontworpen met betaalbaarheid en eenvoud als uitgangspunt, met één rijke standaarduitrusting en momenteel met een actieprijs vanaf circa 28.704 euro (alle prijzen exclusief btw).

Twee modellen, één praktische aanpak

De E-Transit Custom en Transit City hoeven elkaar niet te vervangen. Binnen één wagenpark kunnen ze juist verschillende taken verdelen:

De Custom voor de zwaardere werkzaamheden en talloze mogelijkheden in opties en uitvoeringen.

De City voor compacte, kostenbewuste stadsritten.

Welke past het best?

Welke elektrische bestelwagen past bij jouw bedrijf? Kijk naar de dagelijkse afstand, het benodigde laadvermogen, eventuele aanhangwagens en de aard van de werkzaamheden. Zo kies je niet simpelweg een elektrische bestelwagen, maar de juiste tool voor het juiste werk.