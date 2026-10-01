Ford Transit Custom is Bestelauto van het Jaar 2027

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De Ford Transit Custom is uitgeroepen tot Bestelauto van het Jaar 2027. Dit geldt niet alleen voor de elektrische versie, zoals je in deze EV-tijden zou verwachten, maar ook voor de diesel en de plug-in hybride. De Kia PV5 zit de Ford op de hielen met slechts 1,1 punt minder op het rapport.

Sterke eigenschappen onder de loep

De jury beoordeelde de genomineerde bestelauto’s op onder meer op functionaliteit, TCO (Total Cost of Ownership), duurzaamheid, dealernetwerk, ondersteuning en uitstraling. Volgens juryvoorzitter Jasper Engel scoorde de Transit Custom vooral omdat het model breed inzetbaar is en sterk is in maatwerk, functionaliteit, veiligheid, rijeigenschappen en gebruikskosten.

Al maanden koning in de verkoopcijfers

Dat de bestelwagenkoper deze waarden al kent, is wel duidelijk na een blik op de verkoopcijfers. Op twee maanden na (juni, Kia PV5 en in augustus de Volkswagen ID. Buzz Cargo) is de middelgrote bestelauto nummer 1 in de verkopen. In 2025 was de bus de beste verkochte van het jaar. Dat heeft mede te maken met de diversiteit in aandrijflijnen. De Transit Custom is er als diesel, plug-in hybride en volledig elektrisch. De e-versie is echter veruit het best verkochte model.

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Digitaal

Ook digitale diensten spelen een rol bij de populariteit van de Bestelauto van het Jaar 2027. Zoals Ford Pro Telematics. Hiermee kunnen wagenparkbeheerders live voertuigdata gebruiken om voertuigen efficiënter in te zetten en het wagenpark te beheren. Ook het dealernetwerk speelde mee in de beslissing van de jury.

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Kia PV5

De kwaliteit van het dealernetwerk én de hoogste waardering voor uitstraling en ontwerp hebben de Ford de titel opgeleverd. Ten koste van de Kia PV5 die de Transit Custom op de hielen zat, volgens het juryrapport. De PV5 kreeg bijvoorbeeld de meeste punten voor TCO van alle deelnemers.

In totaal testte de 7-koppige vakjury dertien bussen in deze verkiezing die wordt georganiseerd door Automotive Magazine.