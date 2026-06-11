Waarom de Kia PV5 meer is dan alleen een succesvolle bestelbus

Nieuws

Hoewel de Kia PV5 pas een halfjaar op de markt is, pakte het model in mei van dit jaar al de eerste plaats in de Nederlandse busjesverkoopranglijst. Een geboren bestseller. En PV5 staat voor meer dan alleen een bestelwagen. Dit kun je er allemaal mee.

Flexibiliteit volgens Kia

Kia zet met de PV5 volop in op flexibiliteit. Tijdens IAA Transportation 2026, in september te bezoeken in Hannover, laat de fabrikant diverse variaties op de PV5 zien. Amper een jaar na de introductie van de eerste PV5, de Cargo L2H1, staat er al een heel scala uitvoeringen op het podium:

Cargo L1H1

Cargo High Roof L2H2

Chassis Cab

Passenger (7-persoons)

WAV (Wheelchair Accessible Vehicle, rolstoelbus)

Food Truck

De Crew Cab (dubbele cabine) wordt officieel nog niet eens genoemd in het persbericht, maar ook die versie ontbreekt waarschijnlijk niet in Hannover.

SportContact 7 Zomerband met sportieve scores Maximale grip, korte remwegen en nauwkeurige handling op natte én droge wegen voor ultieme sportieve controle. Ontdek meer

Met zo'n grote hoeveelheid aan varianten in zo'n korte tijd, maakt Kia duidelijk dat het merk geen gras laat groeien over zijn bedrijfswagenambities. Dat was ook ver voor het officiële debuut aangekondigd. De als puur elektrische bestelwagen ontwikkelde bus is gebouwd op een zogenaamd skateboardplatform, waarop snel andere carrosserieën gebouwd kunnen worden.

Kia PV5 Chassis Cab: kies zelf maar

In dit kader is daarom vooral de Chassis Cab interessant. Daarbij kan de koper zelf beslissen wat voor zijn onderneming de meest geschikte of praktische opbouw is: bakwagen, koelwagen, gespecialiseerde servicewagen, foodtruck etc.

Ontwikkeld als elektrische bedrijfswagen

Met zijn compacte afmetingen, voelt de PV5 zich thuis in de stad. Hij heeft een kleine draaicirkel (tussen muren 11,6 meter), gecombineerd met een handig lage laadvloer (instaphoogte 42 cm) en toch respectabele laadvolumes (4,4 m3 L2H1).

Aanbod groeit verder

Kia ziet de PV5 als de eerste stap in een breder bedrijfswagenprogramma. De fabrikant wil het aanbod de komende jaren uitbreiden met de grotere PV7 in 2027 en de PV9 in 2029. Uiteindelijk moet het programma uitgroeien tot meer dan veertig verschillende carrosserievarianten.