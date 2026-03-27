Test Kia PV5 Cargo (2026): aanval op gevestigde orde

De komst van de Kia PV5 Cargo schudt de lakens in de bestelwagenwereld flink op. De eerste leveringen vonden eind vorig jaar plaats en in februari 2026 nam het model al de derde plek in op de verkoopranglijst. Hoe dat kan? Deze test brengt verduidelijking.

Hoe rijdt de Kia PV5 Cargo (2026)?

De sterke elektromotor, 163 pk, loodst de PV5 vlot door het verkeer. Rij je in de stad, dan is de regeneratiestand, met one pedal drive (afremmen tot stilstand, zonder rem te gebruiken), erg prettig. Hij stuurt heel precies en de vering is wat hard, maar dat voelt eerder prettig dan vervelend. in een bocht houdt de PV5 zich hierdoor goed.

Het comfort wordt ondersteund door grote stoelen, geschikt voor Europese lichaamsafmetingen, met prima zijdelingse steun. En een armsteun op rechts. Enige minpuntje is dat het portier iets te ver weg zit om de linkerarm een rustpuntje te geven. Ook zijn de stoelen vrij hard.

Diep uitgesneden portierramen geven je beter uitzicht op je directe omgeving. Erg prettig bij het parkeren. Daar staat wel weer tegenover dat de A- en B-raamstijlen behoorlijk breed zijn en het zicht naar links- en rechtsvoor iets belemmeren. Een raampje tussen beide stijlen geeft iets meer lucht. De voorruit is vrij vlak en hoog, zodat je goed naar hangende verkeerslichten kunt kijken.

De kortste afstand van radargestuurde cruisecontrol is prettig kort. Niet zo waanzinnig ver als vaak gebruikelijk. Extra bijzonder in de PV5: je kunt zelf instellen hoe snel het systeem moet accelereren als je het knipperlicht aanzet voor een inhaalactie nadat het afremt vanwege een voorganger. Het voorkomt dat hinderlijk trage optrekken in zo'n situatie.

Nog meer prettige veiligheid: op het dashboard wordt duidelijk aangegeven of er ander verkeer in je buurt rijdt. Zet je je knipperlicht aan, dan wordt in het dashboard bovendien camerabeeld weergegeven van de dode hoek. Je moet erg gek doen, wil je iets over het hoofd zien. Minpunt is dat de achteruitrijcamera snel vuil wordt, wat bij parkeren lastig is.

Wat zijn de belangrijkste specs van de Kia PV5 Cargo?

De Kia PV5 uit de test is voorzien van de 'dikste' batterij uit de lijn, de 71.2 kWh. Deze bezorgt de bestelwagen een actieradius van 416 km (WLTP). Op papier dan. In praktijk blijkt het iets minder te zijn, as usual, maar zo'n 320 kilometer op een lading, bij een buitentemperatuur van zo'n 3 graden Celsius, is absoluut om over naar huis te schrijven. Overige specs:

Een Cargo-versie vooralsnog: L2H1

Afmetingen (lxbxh): 4695x2255x1923 mm

Laadvolume: 4,4 m3

Max. laadvermogen: 765 kg

Laadtijd snellader 150 kW: ca. 30 min. (10-80%)

Laadtijd 11 kW: 4 tot 7 uur (0 tot 100%)

Max. aanhangwagengewicht (geremd): 750 kg

Max. snelheid: 135 km/h

Wat is de prijs van de Kia PV5 Cargo?

De Kia PV5 Cargo is er vanaf 31.120 euro, voorzien van een 51,5 kWh-accupakket. De 71,2 kWh-versie is er vanaf 34.420 euro. De gereden 'Elite Executive'-versie (je voelt je heel wat als bestuurder, met zo'n benaming) is de duurste uit de PV5 Cargo-stal, met een vanafprijs van 38.320 euro.

Hoe is de Kia PV5 Cargo uitgerust en wat zijn goede accessoires?

De Elite Executive laat vrijwel niks te wensen over. De hele optielijst is erin geschroefd. Wil je echt nog iets bijbetalen, dan kan dat door te kiezen voor metallic lak (650 euro), een tweede schuifdeur aan bestuurderszijde (425 euro) of een warmtepomp (1250 euro). De rest is standaard in deze versie, waaronder:

Extra lage instap achter

Lichtmetalen 16 inch velgen

Stof/lederlook bekleding

12,9 inch infotainment touchscreen

Android Auto/Apple CarPlay

Draadloze smartphone-lader

7,5 inch led-instrumentencluster

Klimaatregeling

In hoogte verstelbare stoelen

Stoel- en stuurverwarming

Regeneratieflippers op stuur

Wat vind ik van de Kia PV5 Cargo (2026)?

De Kia PV5 Cargo is een bijzondere aanwinst in het bedrijfswagenveld. Wat afmetingen betreft is het een compacte bus, erg prettig in nauwe steden. Toch is het laadvolume en -vermogen te vergelijken met grotere concurrenten. De verlaagde instap aan de achterzijde is heel prettig. Hij rijdt in de stad lekker vlotjes, stuurt heerlijk en op de snelweg is het een prima reispartner. Wel krijg je na anderhalf uur rijden een beetje last van de hardheid van de stoelen. Mooi moment om even een koffietje te pakken en zelf én de PV5 wat bij te laden. Kortom: een mooie aanwinst in het bedrijfswagenaanbod.