Dit pluspunt van de Kia PV5 (2025) komt handig van pas in drukke steden

Nieuws

Nog een paar weken en de elektrische Kia PV5 maakt zijn opwachting in de bestelwagenwereld. Wij nemen alvast even plaats achter het stuur en signaleren een pluspunt dat handig pas komt in drukke steden.

Opvolger van de Kia Pregio

De komst van de PV5 tekent de rentree van het Koreaanse merk in de bedrijfswagenbranche. Eerder bediende Kia ondernemers met de compacte Pregio. Echter, dat boek is al zo'n twintig jaar dicht. Ondanks het succes in Nederland toentertijd.

De importeur heeft daarom vaak met Zuid-Korea gebeld met de vraag of er toch weer een bestelwagen onze kant op mocht komen. Die vraag wordt eind oktober beantwoord. Dan meldt de PV5 zich voor dienst. Met een laadruimte die een beetje het midden houdt tussen een Volkswagen ID. Buzz Cargo en de Ford E-Transit Custom:

Volkswagen ID. Buzz Cargo: 3,9 m3

Kia PV5 Cargo: 4,4 m3

Ford E-Transit Custom L1H1: 5,8 m3

Wat is de prijs van de Kia PV5 Cargo (2025)?

De prijs van de Kia PV5 Cargo ligt daarentegen juist niet in het midden. Sterker nog, die zet de boel redelijk op scherp (prijzen ex. btw en bpm):

Kia PV5 Cargo: vanaf 31.120 euro

Volkswagen ID. Buzz Cargo: vanaf 42.690 euro

Ford E-Transit Custom L1h1: vanaf 46.320 euro

Hoe zit de Kia PV5?

We konden even zitten in een PV5 Passenger, de versie voor personenvervoer. Handig voor zowel taxibedrijven als grote families. De cabine verschilt echter niet met die van de Cargo. Op het ontbreken van een scheidingswand na.

De chauffeur kan een goed leven tegemoet zien. Stevige stoelen, afgesteld op Europese mensenmaten. Digitaal dashboard met de belangrijkste informatie en een groter touchscreen voor alle overige functies. Overzichtelijk, Kia-strak vormgegeven. Beetje sober, maar mogelijk dat andere uitvoeringen daar verandering in brengen.



Handig in drukke steden

Wat vooral opvalt is het laag uitgesneden zijraam. De grote zijruiten zijn een prettige aanwinst voor wie veel in drukke omgeving moet manoeuvreren. Je hebt veel meer zijdelings overzicht. De voorruit is echter krap bemeten en helt flink achterover. Omdat de 'motorkap' heel klein is, is het moeilijk om te bepalen waar de neus ophoudt. Hoe dit in praktijk uitpakt, weten we over een paar weken. Hou onze website in de gaten.