Kia blijft PV5-lijn uitbreiden: dit is de nieuwste toevoeging

De Kia PV5 is met stip binnengekomen op de Nederlandse markt voor elektrische bedrijfswagens. Hij is nog maar een paar maanden onderweg en in februari 2026 al de op twee na best verkochte bus. Om de verkoopkansen verder te spreiden, is er nu de PV5 Dubbele Cabine. Made in Holland.

De nieuwe variant combineert volop laadruimte met een cabine met plaats voor vijf inzittenden. Ideaal om met een team op klus te gaan. Of met je gezin na een week hard werken. Tot nu toe was de PV5 al leverbaar als Cargo, Passenger en Chassis Cabine.

Kia PV5 Dubbele Cabine: Made in Holland

De nieuwe Cargo Dubbele Cabine is gebaseerd op de PV5 Cargo L2H1 en wordt gebouwd in samenwerking met Snoeks Automotive. De cabine biedt plaats aan vijf personen dankzij een achterbank voor drie passagiers. Een lichtgewicht scheidingswand met een doorlaadmogelijkheid van 2.230 mm scheidt de passagiersruimte van de laadruimte. Deze wand, gemaakt van PET-vezel, zorgt bovendien voor extra geluidsdemping en thermische isolatie.

Twee uitvoeringen

De dubbele cabine is leverbaar in twee uitvoeringen: Comfort en Luxe. De Luxe-variant voegt onder meer een middenarmsteun met opbergvak, LED-verlichting in de hemel, een met tapijt afgewerkte passagiersruimte en een luxere afwerking van de wand en schuifdeurpanelen toe. Achterpassagiers beschikken standaard over twee USB-aansluitingen.

Prijs Kia PV5 Dubbele Cabine (2026)

De dubbele cabine is als ombouw beschikbaar op alle uitvoeringen van de PV5 Cargo L2H1, inclusief voorraadmodellen zonder kenteken. De Comfort-uitvoering heeft een meerprijs vanaf 4250 euro, terwijl de Luxe-ombouw begint bij 4850 euro. Optioneel zijn onder meer privacyglas en een stof-/lederlookbekleding voor de achterbank.

Volgens Kia Nederland worden de eerste exemplaren van de Kia PV5 Cargo Dubbele Cabine kort na de zomervakantie van 2026 geleverd.