Busje met dubbele cabine in 2026: dit zijn de fiscale haken en ogen

Nieuws

Moet je mensen en materiaal vervoeren, dan is een bestelwagen met dubbele cabine misschien wel je beste vriend. Als alles past, hoe je maar met één bus op pad. Maar let wel op: er zitten wat fiscale haken en ogen aan. In dit artikel zetten we de belangrijkste aandachtspunten overzichtelijk uiteen.

Wat is een bestelwagen met dubbele cabine?

Een dubbele cabine (dubbelcabine of DC) beschikt over een tweede zitrij achter de bestuurder. Deze bussen zijn vaak af fabriek leverbaar, soms via gecertificeerde ombouw achteraf.

Fiscale regels: bpm, mrb en grijs kenteken

De fiscale behandeling van een bestelwagen met dubbele cabine is complexer dan bij een standaard gesloten bestelauto. Dat heeft met de volgende zaken te maken:

1. Grijs kenteken en inrichtingseisen

Voor ondernemers geldt in Nederland het zogeheten grijze kenteken, met lagere motorrijtuigenbelasting (mrb). De Belastingdienst stelt echter strikte inrichtingseisen aan de laadruimte, zoals vaste scheidingswanden en minimale afmetingen. Bij een dubbele cabine kan de resterende laadruimte te klein zijn, waardoor deze niet meer voldoet aan die fiscale eisen. Wat dus gevolgen heeft voor de hoogte van je wegenbelasting. Check dit bij je dealer/ombouwer om verrassingen te voorkomen.

2. Bpm en bijtelling

Voor nieuwe bestelwagens speelt bpm een rol, afhankelijk van brandstofsoort en CO2-uitstoot. Elektrische bussen zijn vooralsnog bpm-vrij. Daarnaast is bij privégebruik sprake van bijtelling. Een dubbele cabine maakt privégebruik praktischer, maar verhoogt mogelijk de fiscale last als de auto niet aantoonbaar uitsluitend zakelijk wordt ingezet.

3. Praktische overwegingen

Het grootste voordeel van een dubbele cabine is flexibiliteit: vijf of zes zitplaatsen én ruimte voor gereedschap. Dit voorkomt het inzetten van een tweede voertuig.

Tegenover dat voordeel staat een kleinere laadruimte en vaak een hoger leeggewicht. Dat kan invloed hebben op het netto laadvermogen binnen de 3.500 kg-grens. Ook de aslastverdeling verandert, wat van invloed kan zijn bij zware belading of aanhangergebruik. Ook hier geldt: check vooraf of laadvolume en toegestane gewichten passen bij jouw werkzaamheden.

Wanneer is een dubbele cabine de juiste keuze?

Een bestelwagen met dubbele cabine is vooral interessant voor bedrijven die dagelijks met meerdere medewerkers op locatie werken. Dat neemt niet weg dat het goed is om vooraf alle kosten (TCO, Total Cost of Ownership) door te rekenen, een lijst op te stellen met punten waaraan de bus moet voldoen voor jouw bedrijf en met welke (belasting)regelgeving je mogelijk te maken krijgt.