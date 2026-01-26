Wat betekent aslastverdeling bij bestelwagens?

Nieuws

In de technische gegevens van een bestelwagen staat de lastverdeling voor de voor- en achteras vermeld. Wat heb je aan die informatie? Ben je bijvoorbeeld verplicht om je daar bij het beladen aan te houden? In dit artikel leggen we het helder uit.

Wat is aslastverdeling bij een bestelwagen?

Hoeveel gewicht er maximaal op de voor- en achteras mag rusten, wordt uitgedrukt in kilogrammen. Het is onderdeel van het wettelijk vastgestelde maximum toelaatbare massa (MTM) van het voertuig. Zelfs als het totale laadvermogen niet wordt overschreden, kan een verkeerde belading alsnog leiden tot overbelasting van één as. Omdat de hele lading boven één as staat.

Verkeerde belading gevaar voor rijveiligheid

De vermelding van de aslastverdeling is niet alleen voor belading van belang. Er kan ook op worden gecontroleerd. Verkeerde belasting heeft namelijk veel invloed op de rijveiligheid. Overbelasting van de vooras kan bijvoorbeeld leiden tot slechter stuurgedrag, een te zwaar beladen achteras tast het remvermogen en de stabiliteit aan. Bovendien kan overbelading leiden tot schade aan wegen, denk aan spoorvorming. Vandaar dat er flinke boetes op verkeerd beladen staan.

Flinke boetes

Bij controles kijkt de politie daarom niet alleen naar het totaalgewicht, maar ook naar de aslasten. Overschrijding kan leiden tot boetes, rijverboden en problemen bij aansprakelijkheid na een ongeval. De boetes lopen al snel op van zo'n tweehonderd euro tot vele honderden euro's. Al helemaal wanneer trekker én aanhanger niet goed beladen zijn. Daarbij gaat het niet alleen om veiligheid. Ook oneerlijke concurrentie, door illegaal meer mee te nemen op een rit, wordt zwaar aangerekend.

Aslast belangrijk voor belading en ombouw

Voor ondernemers die hun bestelwagen intensief gebruiken, is de aslastverdeling essentieel bij: