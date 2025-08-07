Nieuws

Zoek je een nieuwe bestelwagen? Vergeet dan niet om te letten op de toegestane daklast. Dit is het maximale gewicht dat je veilig op het dak van je bus mag vervoeren. Overschrijd je deze grens, dan riskeer je schade aan het voertuig, gevaarlijke verkeerssituaties én boetes.

Hoe wordt daklast bepaald?

De daklast wordt bepaald door de fabrikant en staat vermeld in het kentekenbewijs of instructieboekje. Bij bestelwagens tot 3,5 ton varieert deze nogal, meestal tussen de 75 en 200 kilo. Heb je veel mee te nemen op je dak, dan is het dus wijs om hier goed op te letten. Het maximale gewicht is overigens inclusief het gewicht van je roofrack.

Invloed op stabiliteit en veiligheid

Een te zwaar beladen dak beïnvloedt het zwaartepunt van de bus. Dit kan onder andere leiden tot extra kantelgevaar in bochten, langer remmen en minder rijcomfort. Sjor ook binnen de maximale gewichten lading altijd goed vast om schuiven - en vallen - te voorkomen en verdeel het gewicht gelijkmatig.

Ook kunnen elektronische regelsystemen in de war raken wanneer een bus te zwaar belast is, denk aan tractiecontrole, ESP en remassistentie. Die gaan immers uit van maximale waardes zoals opgegeven door de fabrikant. Ook banden slijten harder wanneer een auto zwaar beladen is.

Praktische tips voor ondernemers

Controleer altijd de officiële daklastspecificaties

Gebruik een gekeurd dakdragersysteem

Houd rekening met het gewicht van accessoires

Kies voor lichte materialen zoals aluminium ladders of buizenframes

Kies slim, voorkom schade

Daklast is een vaak vergeten onderdeel bij het kiezen van een nieuwe bestelwagen, maar speelt een cruciale rol in veiligheid, functionaliteit en duurzaamheid. Door vooraf rekening te houden met het maximale dakgewicht, voorkom je problemen onderweg en kies je de bus die bij jouw bedrijf past.

Boete voor te zware daklast

Volgens het Feitenboekje van het Openbaar Ministerie, waarin overtredingen met boetes zijn terug te vinden, kost het overschrijden van de daklast 190 euro. Heb je bovendien de imperiaal niet goed bevestigd of ligt er meer op dan waarvoor de constructie is ontworpen, dan komt er nog eens 190 euro per overtreding bij. Laat je daarom goed informeren als je nieuw bent op dit gebied.