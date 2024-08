Tweedehands bedrijfswagen op grijs kenteken kopen? Vijf tips

Nieuws

De ondernemer die op zoek is naar een tweedehands bedrijfswagen op grijs kenteken, heeft keus genoeg. Vink 'Bestelauto's' aan op Marktplaats.nl en zo'n 40.000 tweedehands bedrijfswagens vliegen je om de oren. Maar waar moet je op letten?

Vijf tips bij de koop van een tweedehands bedrijfswagen:

Anders dan bij een gebruikte personenauto, speelt emotie bij de aankoop van een tweedehands bedrijfswagen doorgaans geen al te grote rol. Het gaat in eerste instantie om praktische zaken, zoals binnen- en buitenafmetingen. Maar er is meer om rekening mee te houden.

1. Kies het formaat en type bestelwagen

Misschien een platgetreden pad, maar toch: bepaal voordat je echt op zoek gaat eerst wat je nodig hebt. Om te beginnen met het formaat en type bestelwagen. Korte of lange wielbasis, enkele of dubbele hoogte, een of twee zitrijen? Gesloten bestelwagen of een pick-up?

Deze vragen beantwoord je door na te gaan met hoeveel man je dagelijks op pad bent en door de afmetingen van met name de grotere lading te weten. Hoe lang en breed zijn die spullen? Passen ze door de achterdeuren of schuifdeur? Heb je een heftruck nodig om te beladen en kun je daarmee uit de voeten bij de bus die je op het oog hebt? Welk type spullen vervoer je meestal?



2. Hoeveel kilometers ga je rijden?

Hoeveel kilometer ga je jaarlijks maken? Bedrijfswagens, vooral op diesel, kunnen zeer hoge kilometrages aan. Maar de kilometerteller zegt vaak niet alles over de toestand van de techniek. Weinig kilometers door jarenlang in de stad te rijden kan meer problemen opleveren dan veel snelwegkilometers.

Een gebruikte bedrijfswagen is vaak een dure aanschaf en drukt op het bedrijfsbudget. Vraag daarom altijd naar onderhoudsboekjes en laat de bus keuren als je extra zekerheid wil hebben. Gaat de verkoper hier niet mee? Vraag je dan af of het niet verstandiger is om verder te kijken. Aanbod genoeg.



3. Elektrische bedrijfswagen of toch diesel?

Dieselbussen worden nieuw het meest verkocht, vandaar dat het occasionaanbod aan diesels groot is. Als je ook veel in steden met beperkingen voor diesels komt, let dan op de milieuklasse (Euro 1 t/m 6). Elektrische tweedehands bedrijfswagens zijn er nog niet zoveel. Wat is er is, heeft vaak een beperkte actieradius. Maar moet je veel in stadscentra zijn, dan houd je ook in de toekomst toegang tot de zero-emissiezones waarmee veel steden per 1 januari 2025 bedrijfswagens met verbrandingsmotor gaan weren.



Ga je voor elektrisch, dan is een uitgebreide proefrit om de actieradius te testen aan te raden. Zorg ervoor dat het batterijpakket volledig is opgeladen en rij zoveel mogelijk kilometers, zeker tot half leeg. Kijk dan of het aantal kilometers in de buurt komt van de door de fabrikant opgegeven actieradius. Die opgave is eigenlijk altijd te optimistisch, maar is het verschil erg groot, kijk dan verder. Of laat het batterijpakket officieel testen op conditie. Dit kan onder andere bij Dekra of Aviloo.

4. Maak een proefrit

Een proefrit is cruciaal. Neem er de tijd voor en vraag vooral je bijrijder(s) mee als dat de dagelijkse praktijk wordt. Tijdens een rit kom je erachter hoe het zit met rijgeluiden, of er zorgelijke rammeltjes en trillingen zijn, hoe de stoelen zitten, of ze goed verstelbaar zijn, of er voldoende opbergruimte is, of er mogelijk een (werk)tafeltje is voor laptop of papieren – vaak de omklapbare rugleuning van de middenstoel – of er geen lampjes gaan branden, of de bediening van alle instrumenten en knoppen goed werkt etc.

5. Wees op tijd

Check vooraf waar je de bus gaat verzekeren, zodat je na aankoop meteen kunt wegrijden. Wil je betimmering in de laadruimte? Maak dan zo vroeg mogelijk een afspraak met de leverancier, want het is druk bij betimmeraars en ombouwers.

Op 1 januari 2025 wordt de bpm-vrijstelling op brandstofbussen afgeschaft en worden nieuwe bestelwagens veel duurder. Daarom is er nu een run op nieuwe bedrijfswagens met verbrandingsmotor en dus zitten ook betimmeraars en ombouwers tot aan hun nek toe in het werk. Houd daar rekening mee. Voordeel is dat de occasionmarkt momenteel goed wordt gevuld doordat veel ondernemers dit jaar een nieuwe bedrijfswagen kopen.