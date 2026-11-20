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Een betaalbare, elektrische bedrijfswagen met genoeg laadruimte die perfect is voor de stad. Daarvoor hoef je niet per se bij een Chinese nieuwkomer aan te kloppen. De Ford Transit City is Fords serieuze antwoord op het Aziatische aanbod. Al heeft-ie wel een verrassende afkomst.

Grappig genoeg heeft dit Europese antwoord op de Chinese invasie namelijk ook een Aziatische achtergrond. De Transit City is ontwikkeld in samenwerking met JMC, een Chinese autofabrikant waarvan Ford 32 procent van de aandelen bezit. Een slimme zet, want door deze combinatie krijg je een goede prijs-kwaliteitsverhouding en ook nog eens met het vertrouwde Ford-DNA. Levert deze Transit City dan niets in ten opzichte van de andere Transit-modellen? Wij zochten het uit.

Hoe rijdt de Ford Transit City (2026)?

In een zonovergoten Marbella testten we de Transit City in een omgeving waarvoor hij bedoeld is. In het drukke stadsverkeer trek je met de 150 pk sterke elektromotor snel op en voeg je handig in wanneer je weinig ruimte hebt. Dankzij het one-pedal-driving-systeem kost afremmen minder inspanning en wordt de accu continu bijgeladen. Wel reageert het systeem in de Transit City bovengemiddeld gevoelig. Dat zorgt soms voor een iets minder soepele rit, maar ook voor een actieradius die op peil blijft.

De grote L2H2-variant ligt prima op de weg, terwijl de kleine variant (L1H1) soms iets gevoeliger op oneffenheden in het wegdek reageert. Aangezien we beide varianten testten met een lading van 400 kilogram, hebben we niet goed kunnen oordelen wat er overblijft van de wegligging zonder lading achterin.

Direct bij het wegrijden valt op hoe licht deze Transit City stuurt. Lange werkdagen in de stad met veel stuurbewegingen worden hierdoor een stuk aangenamer. Al rijdt de auto ook wat minder strak dan andere leden van de Transit-reeks. Daar staat een veel vriendelijker prijskaartje tegenover, met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding tot gevolg.

Wat zijn de belangrijkste specs van de Ford Transit City?

Waar de rijervaring van de City wellicht iets achterblijft op de andere Transit-modellen, geldt dit voor de specs allesbehalve. Ondanks de gunstige prijs, kun je rekenen op prima specs:

Een gecombineerde actieradius van 254 kilometer (WLTP). In de stad kan deze oplopen tot 380 kilometer.

Een laadvolume van 6,4 kubieke meter en laadvermogen tot 1110 kilogram voor de L1H1-variant. De L2H2-uitvoering biedt een laadvolume van 8,5 kubieke meter en een laadvermogen tot 1300 kilo.

Een laadtijd van 33 minuten (10-80%) aan de snellader. Op 11 kW laadt de Transit City in 5,5 uur vol (vanaf 10%).

Een maximale snelheid van 120 kilometer per uur.

Wat is de prijs van de Ford Transit City?

De L1H1-variant is beschikbaar vanaf 30.900 euro. Heb je iets meer ruimte nodig achterin, dan is de L2H2 vanaf 33.100 euro een goede optie. Ten slotte is de Transit City ook verkrijgbaar als chassis cabine. Dankzij het uitgebreide Europese Ford Pro Convertors-netwerk, kun je de chassis cabine eenvoudig laten ombouwen naar bijvoorbeeld een koel- of bakwagen. De chassis cabine begint bij 29.900 euro (alle prijzen ex. btw en bpm).

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Wat heeft de Ford Transit City nog meer te bieden?

Voor de voorzieningen heeft Ford heel nauw ingeschat wat een ondernemer die dagelijks in de stad werkt, écht nodig heeft. Deze Transit City is speciaal ontwikkeld voor ondernemers die moeten elektrificeren, maar geen torenhoog budget hebben. Waarop bespaard kán worden, is daarom bespaard. Zo is een trekhaak niet leverbaar, mede om het model niet te veel te laten concurreren met de bestaande Transit-modellen.

De cockpit biedt alle basisvoorzieningen. Je koppelt eenvoudig je telefoon met Apple CarPlay of Android Auto. De temperatuur is met fysieke knoppen te regelen. Met airco, maar zonder climate control. De ramen gaan bij een stevige duw op de knop automatisch naar beneden, maar om ze naar boven te krijgen moet je de knop naar boven vasthouden.

Omdat de Transit City geen onnodige poespas bevat, is de basis licht en hoeft de batterij niet groot te zijn om toch een behoorlijke actieradius te bieden. Dat brengt als voordeel met zich mee dat er meer ruimte overblijft voor lading. Ook liggen de laadvloer en de instaphoogte op een aangename hoogte: minder dan 55 centimeter boven de grond. Wel zo fijn op een drukke werkdag met veel in- en uitstappen.

Wat vind ik van de Ford Transit City?

De Ford Transit City doet precies waarvoor hij ontwikkeld is. Verwacht geen buitengewone rijervaring of extra snufjes in de cabine, maar gewoon een werkpaard waarmee je uitstekend je werkdag doorkomt. En dat overal in het land, ook in de zero-emissiezones.

De prima actieradius en het behoorlijke laadvermogen maken de Transit City een toekomstbestendige optie voor ondernemers die vaak in zero-emissiezones moeten zijn. Zeker wanneer per 1 januari 2029 ook de Euro 6-busjes daaruit worden geweerd.