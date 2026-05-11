Ford Transit City: elektrische stadsbestelwagen vanaf 29.900 euro

De Ford Transit City focust zich op stadsdistributie. Verwacht geen extreem grote actieradius, maar wel veel ruimte. Zoveel ruimte dat zelfs zijn grote broer ervan schrikt. En waar is de 'E' in de modelnaam gebleven?

Compact met veel laadruimte

Wie door de stad moet ploegen om zijn producten te bezorgen, is gediend met een compacte auto, een kleine draaicirkel en toch heel veel laadruimte. De Ford Transit City speelt daar helemaal op in. Het model is ontwikkeld in samenwerking met JMC, een Chinese autofabrikant waarvan Ford 32 procent van de aandelen bezit.

Het is hierdoor een model dat afwijkt van de Ford-designtaal, maar daar zal de gebruiker niet mee zitten. Ondernemers die actief zijn in stedelijke gebieden en te maken hebben met zero-emissiezones, letten op heel andere zaken. Waarbij het feit dat het een Ford is, zeker mee zal spelen.

Actieradius tot 254 kilometer

De nieuwe Transit City krijgt een 56 kWh LFP-batterij en heeft een actieradius van 254 kilometer volgens de WLTP-testnorm. Ruim voldoende voor de dagelijkse praktijk van stadsdistributie, servicewerk en gemeentelijke inzet. Volgens data van connected Ford-bedrijfswagens rijdt het merendeel van de bestelauto’s in dit segment minder dan 110 kilometer per dag.

Snelladen in 33 minuten

Snelladen kan met maximaal 87 kW. Daarmee duurt opladen van 10 naar 80 procent circa 33 minuten. Een laadsessie van tien minuten levert tot 68 kilometer extra rijbereik op. Via een 11 kW AC-lader duurt laden van 10 naar 80 procent ongeveer 4,5 uur.

Waar is de E gebleven?

De oplettende lezer zal het opvallen dat er geen 'E-' voor Transit staat, zoals bij de overige elektrische Transits wel het geval is. Ford is er van overtuigd dat elektrisch rijden ondertussen zo ingeburgerd is dat de E geen toegevoegde waarde meer heeft.

Drie uitvoeringen van de Ford Transit City (2026)

De elektrische bestelwagen verschijnt in drie varianten:

gesloten bestelauto L1H1

gesloten bestelauto L2H2

chassis cabine L2 voor op- en ombouwtoepassingen.

Transit City heeft meer laadruimte dan Custom

De gesloten bestelwagen biedt maximaal 8,5 m3 laadvolume en een laadvermogen tot 1235 kilogram. In de L2H2-uitvoering passen drie europallets. Het maakt de City een zeer ruim werkpaard. Ter vergelijk: de E-Transit Custom heeft maximaal 6,8 m3 pakplek.

Dat ze elkaar bijten, zal volgens Ford wel loslopen. De City ontbeert de mogelijkheid van een trekhaak, heeft een beperkte actieradius en is er maar in één uitvoering.

Dat wil niet zeggen dat de uitvoering kaal is. Ford levert de Transit City standaard met een 12,3-inch touchscreen, Apple CarPlay, Android Auto, adaptieve cruise control en parkeersensoren rondom. Ook kunnen Ford Pro-diensten voor telematica, laadoplossingen en wagenparkmonitoring worden geïntegreerd.

Prijzen van de Ford Transit City (2026)

De prijzen starten bij 29.900 euro voor de chassis cabine. De gesloten bestelauto L1H1 kost minimaal 30.900 euro, de L2H2 is er vanaf 33.100 euro. En het kan nog goedkoper: met Ford Pro Voordeel daalt de instapprijs naar 27.508 euro (alle prijzen exclusief btw).

Ford Transit City (2026) levertijd

De Ford Transit City is vanaf nu te bestellen. De productie start in september 2026 en de eerste exemplaren worden eind 2026 verwacht bij de Nederlandse Ford Transit Centers.