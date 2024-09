Volg je bedrijfswagen via internet en voorkom onnodige stilstand

Partnerbijdrage

Moderne bestelwagens zijn niet alleen comfortabeler en veiliger dan ooit, het zijn bovendien rijdende datacenters. Daar kun je als ondernemer je voordeel mee doen. Rijden je chauffeurs zuinig, waar zijn ze, is er onderhoud nodig? Je bus weet het allemaal. En meer.

Een moderne bus kan, wanneer de eigenaar daar voor kiest, continu verbonden zijn. Met de bedrijfseigen servers of die van een derde partij, bijvoorbeeld de fabrikant. Dit biedt ongekende mogelijkheden. Voor de chauffeur en voor het bedrijf waarvoor hij of zij rijdt.

Deuren niet op slot? Sluit ze op afstand



Denk bijvoorbeeld aan allerlei realtime meldingen over de staat van het voertuig. Afhankelijk van de geïnstalleerde software zie je waar een auto is, of deze rijdt of stilstaat en zelfs of de deuren op slot zijn wanneer de chauffeur niet in de buurt is. Niet op slot: met een app kun je de deuren sluiten of afstand. Wel zo veilig. Andere mogelijkheden zijn het implementeren van bedrijfseigen software, bijvoorbeeld de routes die er gereden moeten worden.

Maar er is veel meer. Ford Pro Software zorgt bijvoorbeeld voor maximale ‘uptime’ van de bedrijfswagen. In goed Nederlands betekent dit dat er alles aan wordt gedaan om onnodige stilstand zoveel mogelijk te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan onderhoudsmomenten. De software kan zelf aangeven dat er onderhoud of reparatie nodig is, wat er dan precies moet gebeuren en wat de dealer hiervoor in huis moet hebben. Wanneer je de werkplaats binnenrijdt staat alles klaar voor een snelle pitstop.

Gestolen bedrijfswagen volgen

Ford Pro Software meet niet alleen de ‘gezondheidstoestand’ van je bedrijfswagen, nauwkeurige GPS-locaties, kilometerstanden, routes, je hebt het allemaal in een overzicht paraat. Veilig ook, want een gestolen auto is vaak prima te volgen. Maar ook veilig omdat het monitort hoe er mee wordt gereden: hoe wordt er geremd? Of opgetrokken? Is de veiligheidsgordel vastgeklikt? Een virtuele coach kan de bestuurder hierop wijzen.

Maar het belangrijkste is toch wel dat je met Ford Pro Telematics-software zeer gedetailleerd inzicht krijgt in zaken die uiteindelijk geld opleveren. Tijdig onderhoud, reparaties die zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd, inzicht in brandstofverbruik dat gekoppeld wordt aan het rijgedrag, het draagt allemaal bij aan zo min mogelijk kosten en zo veel mogelijk effectieve kilometers. Het is zelfs mogelijk om advies te vragen of omschakelen naar of toevoegen van elektrische bedrijfswagens een overweging is met jouw bedrijfsprofiel.

Weten hoe het werkt? Vraag een demo aan

Proberen is weten. Vraag daarom een demo aan of lees er meer over op de Ford Pro Software pagina.