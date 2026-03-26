Deze nieuwkomer gaat de stadsdistributie opschudden: Ford Transit City

Best bijzonder: Ford presenteert een nieuw Transit-familielid. Dat gebeurt niet vaak en deze is heel bijzonder. Omdat niemand er iets vanaf wist en omdat het model behoorlijk Chinese wortels heeft. Hoe zit dat dan? En waar in de Transit-lijn gaat de City aan de slag?

Ford Transit City (2026): vooral stadsdistributie

De naam City vertelt eigenlijk het hele verhaal al. De nieuweling, die vanaf eind van het jaar in de showrooms staat, is ontwikkeld met stadsdistributie in het achterhoofd. Compacte afmetingen, veel laadruimte, veel opbouwmogelijkheden en lage gebruikskosten, onder andere door service-intervallen tot 40.000 km. Ford claimt tot 40 procent minder onderhoudskosten dan voor een vergelijkbare diesel.

De City is ontstaan in samenwerking met JMC, een Chinese autofabrikant waar Ford al sinds 1995 mee samenwerkt. Ondertussen bezit Ford 32 procent van de aandelen van dit bedrijf, dat de City in Azië onder de merknaam JMC zal uitbrengen.

E verdwijnt uit de naam

Opmerkelijk: de E ontbreekt in de naam, zoals bij de overige E-Transits. Dit komt omdat Ford vindt dat elektrisch steeds normaler wordt en de toevoeging niet meer van nu is. Net zoals ABS, Katalysator, Lambda etc. ook uit modelnamen van verschillende merken verdwenen omdat deze systemen van speciaal heel normaal werden.

Actieradius Ford Transit City: 254 km

De Transit City is voorzien van een 56 kWh LFP-batterij met een WLTP-rijbereik van maximaal 254 kilometer. Hiervoor is gekozen omdat het past bij de City-filosofie van lage gebruikskosten. De LFP-batterij kan beter tegen frequent snelladen en intensief gebruik dan een NMC-versie. Dit heeft wel een beperking in actieradius, maar uit eigen Ford-data blijkt dat de gemiddelde stadsbestelwagen nog geen 110 km op een dag maakt. Waardoor het aangeboden accupakket ruim voldoet.

Ook aanwezig is one-pedal drive, waarmee energie wordt teruggewonnen tijdens het afremmen. Dit verhoogt de efficiëntie, vooral in stop-and-go stadsverkeer.

10 minuten laden is 50 kilometer rijden

De Transit City kan zowel AC- als DC-laden. Via 11 kW AC-laden is de batterij in circa 5 uur volledig op te laden. Snelladen kan tot 67 kW, waarmee 10 tot 80 procent laden ongeveer 33 minuten duurt. Een korte laadsessie van 10 minuten levert tot 50 kilometer extra rijbereik op, wat de inzetbaarheid tijdens drukke werkdagen vergroot.

Veelzijdig inzetbaar met ruime laadcapaciteit

De elektrische bestelwagen is leverbaar in drie varianten:

L1H1 gesloten bestelwagen

L2H2 gesloten bestelwagen

Chassis cabine voor maatwerkopbouw, zoals een kipper of distribox

Het maximale laadvermogen bedraagt tot 1.235 kg. De L2H2-versie biedt met zijn inhoud van 8,5 m3 ruimte voor drie europallets.

Prijs van de Ford Transit City (2026)

De orderboeken gaan medio mei 2026 open, maar de prijs is nog niet bekend. Volgens Ford Nederland zal deze echter uitkomen tussen de prijs van de Ford E-Transit Courier en E-Transit Custom. Ergens rond de 35 mille dus.

Waarom kiezen voor City of Custom?

De oplettende lezer zal opmerken dat het maximale laadvolume van de City ver boven die van de Custom uitstijgt: 8,5 m3 tegen 6,8 m3. Dat Ford de City toch niet als Custom-concurrent ziet, heeft met een aantal zaken te maken:

Beperktere actieradius

Geen mogelijkheid voor een trekhaak

Slechts één uitvoering

Zoals het laatste punt al duidelijk maakt: er is weinig ruimte tot personificatie van de City. Er is keuze uit vier kleuren en daarmee is het ook zo'n beetje op. Ook heeft het model - zoals alle andere Transits - geen standaard modem aan boord. Wel is er een dongel leverbaar om alsnog gebruik te kunnen maken van telematica. Ook zal vanaf volgend jaar E-PTO (electric power take-off) leverbaar zijn. Hiermee wordt het eenvoudiger om bijvoorbeeld koelsystemen of stroomaansluitingen aan boord te installeren.