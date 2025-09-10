Wat is ePTO bij een busje en wat heb je eraan?

Nieuws

Wie bezig is met de aankoop van een nieuwe elektrische bus en door de prijslijst gaat, komt vaak het woordje ePTO of e-PTO tegen. Het is vergelijkbaar met de Power Take Off bij conventionele bussen, maar dan anders. Vandaar de vraag: wat is het precies en wat kun je ermee?

Van mechanisch (PTO) naar elektrisch (ePTO)

Bij dieselbusjes wordt de PTO (Power Take-Off) gebruikt om externe apparatuur aan te drijven. Denk aan een hydraulische pomp voor een kraan, een koelinstallatie of een laadklep. De motor moet tijdens het gebruik stationair draaien om de benodigde kracht te leveren.

Bij een elektrische bedrijfswagen werkt dit anders. De ePTO (electric Power Take-Off) haalt zijn energie rechtstreeks uit het grote accupakket en zet deze via een omvormer om naar bruikbare spanning voor (opbouw)apparaten.

Dit kun je met ePTO

Voor veel zelfstandige ondernemers die een bus nodig hebben voor hun dagelijkse werk opent ePTO nieuwe mogelijkheden:

Koeltransport: een koelinstallatie kan rechtstreeks op de ePTO draaien, zonder aparte generator.

Bouw en installatie: op de bouwplaats heb je stroom voor gereedschap of verlichting. Je bestelwagen fungeert als mobiele accu.

Speciale opbouwen: van kippers tot hoogwerkers en kranen, allemaal elektrisch aangedreven zonder stationair draaiende motor.

Heb je een bus met ePTO? Let op je actieradius!

Een belangrijk aandachtspunt is dat de ePTO gebruikmaakt van dezelfde batterij die ook voor het rijden nodig is. Hoe meer stroom je verbruikt voor externe toepassingen, hoe kleiner je actieradius wordt. Sommige fabrikanten bieden daarom extra accupakketten aan, speciaal voor PTO-functies.

Praktisch en toekomstgericht

Voor zzp’ers die veel in stedelijke gebieden werken, kan de ePTO een slimme investering zijn. Je hebt geen losse generator nodig, werkt schoner en kunt vaak gewoon tijdens werktijd binnen de milieuzones blijven. De extra kosten vallen mee in verhouding tot de prijs van de bus: er zijn al optiemogelijkheden vanaf zo'n vier- tot vijfhonderd euro.

Veelgestelde vragen over ePTO

- Is ePTO standaard aanwezig op elektrische bestelwagens?

Niet altijd. Vaak is het een optie of onderdeel van een specifieke configuratie.

- Hoeveel vermogen levert ePTO?

Dat verschilt per merk en model. Voor lichtere toepassingen volstaat vaak 2–3 kW, terwijl voor zware opbouwen 10 kW of meer beschikbaar kan zijn.

- Is ePTO duur in gebruik?

De stroom komt uit je batterij. Dat kost je actieradius, maar financieel is het vaak voordeliger dan een aparte dieselgenerator.