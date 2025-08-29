Is elektrische bus goedkoper in onderhoud dan een dieselbus?

Nieuws

Is een elektrische bestelwagen voordeliger dan een traditionele dieselbus? De aanschafprijs van een elektrische bus ligt soms nog net iets hoger, maar juist bij onderhoud kan de besparing aanzienlijk zijn.

Minder bewegende onderdelen

Een elektrische aandrijving is technisch eenvoudiger. Er zijn geen kleppen, zuigers of turbo’s die slijten. Ook een roetfilter, verstuivers en een AdBlue-installatie ontbreken. Daardoor vallen veel onderhoudsposten weg die bij een diesel wel regelmatig terugkomen. Dit scheelt tientallen tot honderden euro’s per jaar, afhankelijk van het gebruik.

Remmen gaan langer mee

Nog een voordeel: elektrische voertuigen maken gebruik van regeneratief remmen. De elektromotor remt mee en wint dan meteen energie terug. Het resultaat? Remblokken en remschijven slijten vaak twee tot drie keer minder snel dan bij een dieselbus.

Aandrijflijn zonder slijtagepunten

Een dieselbus heeft een versnellingsbak en koppeling die intensief gebruikt worden en op termijn vervangen moeten worden. Elektrische bestelwagens hebben meestal één vaste overbrenging, zonder koppeling. Dat maakt de aandrijflijn onderhoudsarm.

De accu als grootste risicopost

Het duurste onderdeel van een elektrische bestelbus is de accu. Maar fabrikanten geven lange garantietermijnen. 8 jaar of 160.000 km is geen uitzondering. Let daarop wanneer je een nieuwe e-bus aanschaft. Uit praktijktests blijkt ondertussen bovendien dat accu’s vaak veel langer meegaan als ze goed worden opgeladen en gebruikt.

Steeds meer keuze en langere actieradiussen

Onderhoud van een elektrische bestelwagen is dus meestal goedkoper. Een tweede voordeel is dat je er minder vaak voor naar de garage hoeft. Dat komt de efficiëntie voor jouw bedrijf ten goede . Daarnaast komt er steeds meer keuze in bussen, die bovendien steeds ruimere actieradiussen krijgen. Dit betekent minder (lang) laden onderweg.