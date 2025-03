Elektrische bestelwagen kopen: 3 voordelen, 4 nadelen

Nieuws

Elektrische bestelwagens winnen snel terrein. Steeds meer bedrijven ruilen hun dieseldrinkers in voor een fluisterstille, elektrische variant. Maar is dat een goed idee? We zetten de voor- en nadelen op een rij, zodat jij kunt bepalen of elektrisch rijden ook iets voor jouw bedrijf is.

Voordelen van elektrische bestelwagens

1. Goed voor de portemonnee (op langere termijn)

Elektrisch rijden lijkt duur, maar op de lange termijn kun je juist flink besparen. Geen dure diesel, minder onderhoudskosten (want: geen olie verversen en minder bewegende onderdelen om maar eens wat te noemen), geen bpm en – tot 2026 – slechts 25 procent van het volle wegenbelastingtarief.

2. Milieuvriendelijk

Geen stinkende uitlaatgassen en CO2-uitstoot. Ideaal voor bedrijven die hun groene imago kracht bij willen zetten door de planeet een handje helpen.

Als eerste onze gratis bedrijfswagennieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan alvast in:

Aanmelden Ontvang het laatste bedrijfsauto-nieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

3. Stil als een ninja

Een elektrische bestelwagen rijdt zo stil dat je bijna zou vergeten dat je onderweg bent. Geen ronkende motor of trillende cabine meer – je hoort alleen het geluid van de banden op de weg, een beetje fluitende wind – of misschien wel je eigen fluitconcert.

4. Toegang tot milieuzones

Steeds meer steden weren dieselbusjes uit hun centra door middel van zero-emissiezones. Met een elektrische bestelwagen heb je daar geen last van en kun je zonder boetes en omwegen je klanten bereiken.



Nadelen van elektrische bestelwagens

1. Aanschafprijs: slik!

De aanschafprijs van een elektrische bestelwagen is vaak even slikken. Vooral als je een model zoekt met specificaties die gelijkwaardig zijn aan je huidige diesel. Omdat je nu bpm betaalt op diesel en benzinemodellen is de prijs voor elektrisch rijden echter niet meer extreem hoger.

2. Actieradius (of: de angst om stil te vallen)

Met een dieselbus kun je honderden kilometers rijden zonder bij te tanken. Elektrische bestelwagens hebben een beperktere actieradius en dat kan lastig zijn als je veel onderweg bent. Maar lang niet iedereen heeft de volle actieradius nodig. Volgens onderzoek van het CBS rijdt de gemiddelde bus nog geen 100 kilometer per dag.

3. Laadinfrastructuur: waar stop ik mijn stekker in?

Snellaadstations zijn nog niet overal in overvloed te vinden en laden duurt langer dan een snelle tankbeurt. Dus: goed plannen of zorgen voor een laadpaal bij je bedrijf.

4. Laadvermogen en trekgewicht

Elektrische bestelwagens kunnen – door het zware accupakket - minder vracht aan dan hun dieselbroertjes. Maar je kunt je afvragen of je al dat laadvermogen werkelijk nodig hebt. Vaak wordt de soep niet zo heet gegeten als-ie wordt opgediend.

Past een elektrische bestelwagen bij mijn bedrijf?

Elektrische bestelwagens hebben een hoop voordelen: ze zijn stiller, schoner en op lange termijn vaak voordeliger. Maar de hogere aanschafprijs en de beperkingen qua actieradius en laadvermogen kunnen struikelblokken zijn. Of het past hangt daarom af van jouw rijgedrag, budget en laadbehoefte.