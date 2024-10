Wegenbelasting bedrijfswagen: zoveel belasting betaal je in 2024

Nieuws

Een bedrijfswagen op grijs kenteken heeft in 2024 niet alleen een voordeel omdat je geen bpm hoeft te betalen, ook krijg je korting op de wegenbelasting. Officieel motorrijtuigenbelasting (mrb) genaamd. En dat scheelt een hoop.



Grijs kenteken wegenbelasting: geen verschil diesel of benzine

Wanneer je op grijs kenteken rijdt, begint het voordeel al bij het feit dat de Nederlandse overheid geen onderscheid maakt tussen benzine of diesel. In personenwagenland maakt dit al snel honderd tot tweehonderd euro per kwartaal uit. Ook betalen ondernemers geen provinciale opcenten, wat per provincie enige tientjes kan schelen.

Rekenvoorbeeld voordeel wegenbelasting grijs kenteken

Stel: je rijdt een busje met een gewicht van 1400 kilogram, een bus uit het compacte segment. Bijvoorbeeld een Renault Kangoo. Dan betaal je elk kwartaal 131 euro aan wegenbelasting. Ongeacht of de bus op benzine of diesel rijdt. Een elektrische bus is overigens in 2024 altijd nog vrijgesteld van wegenbelasting.



131 euro is een betaalbaar bedrag. Want rij je als particulier een auto van 1400 kilogram op diesel, dan zou je dat - in Zuid-Holland - 462 euro per kwartaal kosten. Zelfs voor een benzineauto in deze gewichtsklasse, bijvoorbeeld een vierwielaangedreven Dacia Duster, betaal je nog altijd 235 euro.

Wat betaal ik in 2025 aan wegenbelasting?

Er zijn plannen om voor 2025 de wegenbelasting voor grijs kentekenrijders te verhogen. Wat dit exact gaat inhouden, is nog niet bekend. Wel is het vrij zeker dat ook elektrische voertuigen op grijs kenteken mrb gaan betalen, maar dan in dat eerste jaar nog met 75 procent korting op het reguliere tarief. Zodra de mrb-tarieven voor 2025 bekend zijn, komen we er hier weer op terug.