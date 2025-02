Bedrijfsauto verzekeren: waar moet je op letten?

Nieuws

Als je een bestelwagen wilt verzekeren, kom je er al snel achter dat de premie hoger ligt dan bij een personenauto. Dit komt omdat verzekeraars een busje als een groter risico beschouwen. Betekent dit dat chauffeurs roekelozer rijden?

Bestelwagenchauffeurs zitten vaker op de weg

Het lijkt voor de hand te liggen dat roekeloos rijgedrag een premie hoger maakt. Maar in dit geval is de reden dat de verzekering duurder is een totaal andere: het ligt grotendeels aan de tijd die deze voertuigen op de weg doorbrengen.

Simpel eigenlijk: hoe meer kilometers je maakt, hoe groter de kans op schade. Bestelwagens worden doorgaans intensiever gebruikt dan personenauto's van particulieren. Dat leidt tot een verhoogd risico op ongevallen, krassen en deuken. Dit vertaalt zich weer in hogere verzekeringskosten.

Waardevolle lading en meerdere bestuurders verhogen het risico

En daar komt nog een belangrijke factor bij: de lading die een bestelwagen vervoert. Dit kunnen dure gereedschappen, pakketten of andere goederen zijn. Daardoor kunnen de schadeclaims bij diefstal of ongelukken hoger uitvallen. Daarnaast worden veel bedrijfswagens door meerdere bestuurders gebruikt, wat volgens verzekeraars het risico op schade verhoogt. Meer bestuurders betekent immers verschillende rijstijlen en minder controle over het voertuig.

Particuliere verzekering voor een busje: geen slimme keus

Wil je proberen te besparen door een particuliere autoverzekering af te sluiten voor een bedrijfsbusje, dan kan je dat lelijk opbreken. Het lijkt aantrekkelijk, maar brengt grote risico’s met zich mee. Mocht je schade claimen en de verzekeraar ontdekt dat je het voertuig zakelijk gebruikt, dan kan de schadevergoeding geweigerd worden. Daarnaast kan de maatschappij de verzekering stopzetten, wat voor flinke financiële tegenvallers kan zorgen. Je zult de schade dan uit eigen portemonnee moeten betalen en dan ben je al snel duizenden euro’s verder.

De juiste verzekering vinden via vergelijkingswebsites

Net zoals bij personenauto’s, heb je bij bestelwagens de keuze uit WA, beperkt casco of allrisk. Daarnaast kun je extra dekkingen afsluiten voor zaken zoals lading, inzittenden en accessoires. Om de beste en meest betaalbare verzekering te vinden, is het slim om gebruik te maken van vergelijkingswebsites zoals Independer.nl of Overstappen.nl. Zo krijg je een goed overzicht van de mogelijkheden en kun je eenvoudig de beste prijs-kwaliteitverhouding kiezen.