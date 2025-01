Deze 5 bedrijfswagens zijn het meest verkocht in topjaar 2024

Nieuws

De afschaffing van de bpm-vrijstelling in 2025 en de introductie van zero-emissiezones hebben de bedrijfswagenverkoop in 2024 bijna verdubbeld. Maar welke modellen waren het populairst? Hieronder vind je de top 5 meest verkochte bedrijfswagens van 2024.

1. Renault Trafic – 12.064 verkochte exemplaren

De Renault Trafic is dé favoriet van 2024. Van dit middelgrote model werden maar liefst 11.848 diesels geregistreerd en 216 elektrische versies. Dankzij deze indrukwekkende aantallen is de Trafic de onbetwiste nummer 1 in de verkoopstatistieken.

2. Mercedes-Benz Sprinter – 11.024 verkochte exemplaren

De Mercedes-Benz Sprinter voert de lijst aan in het segment van grote bedrijfswagens. Dit model werd 10.629 keer als diesel verkocht, 395 keer in de elektrische eSprinter-variant en één keer met een benzinemotor. Deze veelzijdigheid maakt de Sprinter een populaire keuze.

3. Volkswagen Caddy – 9.588 verkochte exemplaren

In het compacte segment blinkt de Volkswagen Caddy uit. Van dit model werden 8.879 diesels, 703 benzineversies en 6 exemplaren op CNG verkocht. Hiermee blijft de Caddy een belangrijke speler in de compacte-bedrijfswagenmarkt.

4. Ford Transit Custom – 9.256 verkochte exemplaren

De Ford Transit Custom, een sterke concurrent van de Renault Trafic, behaalt een solide vierde plek. Dit model werd 8.588 keer als diesel verkocht, naast 334 elektrische versies, 328 plug-in hybrides en 6 benzinemotoren.

Volkswagen Crafter – 8.627 verkochte exemplaren

De Volkswagen Crafter sluit de top 5 af. Bijna alle verkochte exemplaren (8.623) hadden een dieselmotor. Elektrische versies waren veel minder populair: slechts 4 werden er verkocht.

Hoe gaat het met de verkopen in 2025?

De branche verwacht een dip in het aantal verkopen in 2025 omdat veel kopers hun aanschaf naar voren hebben gehaald. Vooral om bpm te besparen, maar ook om langer in zero-emissiezones te mogen rijden. Door de bpm worden dieselbussen gemiddeld zo'n 15 mille duurder. Daarmee komen ze qua prijs in de buurt van elektrische varianten. Naarmate de actieradius van elektrische bussen toeneemt en de laad- en trekgewichten stijgen, zal elektrisch rijden populairder worden onder bedrijfswagenkopers. De hoeveelheid in 2024 gekochte bussen doet echter vermoeden dat die trend nog even op zich laat wachten.