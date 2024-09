Meest flexibele Volkswagen Caddy ooit meldt zich

Nieuws

De Volkswagen Caddy Cargo eHybrid hebben we eind vorige maand besproken. Nu is er een nieuwe Caddy-variant: de Caddy Flexible. Met een simpele handeling kies je voor vijf zitplaatsen of een sloot aan laadruimte.

In een Duitse steengroeve, op een steenworp afstand van Wuppertal, maakten we kennis met de flexibele Caddy eHybrid in vijfpersoons uitvoering. De ultieme familie- en hobbyauto, want door de achterbank op te klappen, creëer je maximaal 3100 liter laadruimte.

Geel kenteken voor Volkswagen Caddy Flexible



Deze Caddy is bedoeld als flexibele bedrijfswagen, maar gezien de constructie voldoet hij in Nederland niet aan de regels voor een grijs kenteken. Dat maakt ook niet zo heel veel meer uit, want het hierbij behorende bpm-voordeel verdwijnt echter sowieso in 2025. Daarom zal de Caddy Flexible vooral op geel kenteken zijn weg vinden in Nederland. Als hij naar Nederland komt. Dat is nog niet zeker. Maar wel zeer hoogstwaarschijnlijk.

Ook zonder grijs kenteken is het een bijzondere uitvoering: de driezits achterbank is in een kleine handeling om te klappen. De lucht in en tegen de achterkant van de voorstoelen. Hierdoor heb je bijna de volledige laadvloer tot je beschikking. De opgeklapte bank dient als een soort tussenwand om te voorkomen dat de lading naar voren schuift. De bestelwagen wordt in twee lengtes gebouwd. De korte versie biedt maximaal 2500 liter pakplek, de verlengde versie 3100 liter.

Tip Autoverzekering met scherpe premie Een scherpe premie, afgestemd op wat jij verzekert. Verzeker je auto via Rabobank. Meer informatie

Volkswagen Caddy Flexible (2024): 1 op 200

In de steengroeve, waar overigens ook een andere primeur stond (daarover later meer), zagen we de versie met plug-in hybride aandrijflijn. Eentje die het mogelijk in ons land goed zou kunnen gaan doen: puur elektrisch rij je maximaal 120 kilometer (WLTP). Met als gevolg een nogal mal verbruikscijfer van 1 op 200. Alleen op benzine verbruikt de Caddy zo’n beetje elke 15 kilometer een liter benzine. In totaal heb je een vermogen van 150 pk ter beschikking.



Of en in welke versies de Volkswagen Caddy Flexible naar Nederland komt, korte wielbasis, lange wielbasis, diesel, benzine of plug-in hybride, dat laten wij je zo snel mogelijk weten.