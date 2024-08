Prijs Volkswagen Crafter (2025) bekend: iets dieper in de buidel tasten

Nieuws

Om de Volkswagen Crafter weer een paar jaar verder te helpen, heeft de fabrikant onlangs een update uitgevoerd aan interieur, veiligheidssystemen en dashboard. Nu is ook de prijs van de Volkswagen Crafter (2025) bekend.

Prijs Volkswagen Crafter (2025)

De Crafter gesloten bestelwagen is verkrijgbaar vanaf 37.350 euro. De vorige versie kende een vanafprijs van 34.575 euro. Een stijging van zo'n acht procent. Die nieuwe prijs is er bovendien alleen voor de snelle beslissers. Want vanaf 1 januari 2025 vervalt de bpm-vrijstelling en wordt de basis-Crafter ruim 14.000 euro duurder. De chassis-cabinevariant is er overigens vanaf 38.000 euro, de pick-up vanaf 40.810 euro. Alle prijzen zijn zonder btw en bpm.

Handremhendel ingeruild voor schakelaar

Het exterieur van de grote bus van Volkswagen behield de goedkeuring van de designers blijkbaar, want daar is weinig nieuws te noteren. Stap je echter het interieur binnen, dan zijn er wijzigingen te zien die het leven aan boord aangenamer maken. Zo is de traditionele handrem vervangen door een schakelaar op het dashboard en vind je de bediening van de automaat voortaan op de stuurkolom. Hoeft je rechterhand niet zo ver te verkassen.



Uitgebreide veiligheidssystemen

Daarnaast heeft een nieuwe digitale cockpit verschillende weergavemogelijkheden, zodat de bestuurder kan kiezen voor een versie die het beste bij hem of haar past.

Afhankelijk van de gekozen uitvoering, wordt het middendeel van het dashboard gesierd met een touchscreen met een schermdiagonaal van 25 of 33 centimeter. Via dit scherm zijn onder andere audio, telefoon, navigatie, allerlei apps en de nu uitgebreide veiligheidssystemen te bedienen. Tot de nieuwe assistentiesystemen behoren onder andere Multi Collision Brake, Hill Hold, Front Assist, Lane Assist en verkeerstekenherkenning.





Keuze uit twee motorvermogens

Voor de aandrijving zijn er twee 2,0 liter TDI-dieselmotoren beschikbaar, met vermogens van 140 of 177 pk. De elektrische e-Crafter ontbreekt nog in het nieuwe plaatje. Andere keuze-opties zijn automaat of handbak, voor-, achter- of vierwielaandrijving, verschillende lengte- en hoogtevarianten en tientallen mogelijkheden om comfort en gebruiksmogelijkheden op eigen wens af te stemmen.