Bedrijfswagen kopen of leasen? De voors en tegens

Wanneer je een nieuwe bestelwagen nodig hebt, kun je deze kopen of leasen. Wat voor jouw onderneming de beste keus is, is van allerlei factoren afhankelijk. De voordelen en nadelen van kopen of leasen.

2 voordelen van een bedrijfswagen kopen

1. Niet vastzitten aan leasetermijnen

Je kunt elke euro maar één keer uitgeven. Als ondernemer ben je hier extra kritisch op, want soms houd je liever geld achter de hand voor noodzakelijke investeringen. Of omdat je veel moet inkopen voor eigen rekening voordat de klant jou betaalt. Aan de andere kant wil niet iedereen voor lange tijd vastzitten aan de leasetermijnen die nu eenmaal bij lease horen.

2. Volledige zeggenschap over uitvoering

Koop je een bedrijfswagen, dan komen afschrijving, verzekering, motorrijtuigenbelasting, onderhoud etc. voor eigen rekening en zijn aftrekbaar van de winst. Bovendien: je kunt je busje zo lang rijden als nodig en wenselijk is en je hebt volledige zeggenschap over uitvoering en eventuele betimmering of opbouw.

3 voordelen van een bedrijfswagen leasen

1. Operational lease om financiële verrassingen te voorkomen

Kies je voor operational lease, leasing inclusief alle kosten op brandstof na, dan heb je vaak minder zeggenschap over een echt op persoonlijke wensen gebouwde bedrijfswagen. Daar staat tegenover dat je exact weet wat de auto je per maand kost en dat is lekker overzichtelijk in de boeken. Geen verrassingen.

2. Financial lease om geld in kas te houden

Wil je bedrijfswagen financieren, maar neem je alle kosten van het gebruik voor eigen rekening, dan kun je kiezen voor financial lease. Dan kun je de aanschafprijs in eigen kas houden. Is de leasetermijn voorbij, dan is de bedrijfswagen van jou, tenzij je een constructie afspreekt waarbij je na een afgesproken periode een nieuwe auto krijgt. Dan wordt het restbedrag meestal verrekend met de nieuwe leaseprijs.

3. Kostenaftrek op de winst

Voordeel van financial lease is verder dat je je bedrijfswagen in de boeken kunt zetten en op deze manier profiteert van kostenaftrek op de winst. Ga je voor een elektrische bedrijfswagen, dan kun je gebruikmaken van een aantal andere belastingvoordelen, zoals de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Let op bijtelling voor privégebruik

Net als bij koop, houd je bij financial lease ook je no-claim op schadevrije jaren. Dat is bij operational lease (vrijwel) nooit het geval. Let wel: gebruik je je busje ook privé, houd dan rekening met bijtelling. Dit betekent dat je voor brandstofauto’s 22 procent bij je inkomen moet optellen. Heb je een elektrisch bestelbus, dan is de bijtelling over de eerste 30.000 euro van de kostprijs 16 procent. Over het deel boven de 30 mille wordt eveneens 22 procent bijtelling gerekend.

Tot slot nog twee tips

Tip 1: voor koop of leasing van een elektrische bedrijfswagen kun je - zolang de pot gevuld is - gebruikmaken van de SEBA-aanschafsubsidie van de overheid.

Tip 2: of je nu koopt of gaat leasen, het gaat altijd om veel geld. Zorg dus dat je vooraf weet wat je precies nodig hebt, of je brandstof of elektrisch gaat rijden. En vooral: overleg met een financieel adviseur om de kleine lettertjes – en mogelijke belastingvoordelen – goed door te nemen.