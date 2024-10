Waarom de bedrijfswagenverkoop zal instorten na 2024

Nieuws

Bedrijfswagendealers worden plat gelopen door klanten die een nieuwe bus vóór 1 januari 2025 op kenteken willen hebben. Om te voorkomen dat ze bpm moeten betalen of vanwege de zero-emissiezones. Dit leidt in 2024 tot een recordjaar, maar volgend jaar zakt de verkoop in.

Dat de verkoop inzakt, is de verwachting van brancheverenigingen BOVAG EN RAI Vereniging. Dit jaar voorspellen ze een verkoop van zo’n 90.000 lichte bedrijfswagens, volgend jaar zullen dat er nog maar 50.000 zijn. Flink onder het langjarige gemiddelde van 70.000 busjes per jaar. Absoluut topjaar was 2000, toen er 96.080 bestelauto’s werden verkocht, gevolgd door 2018 met 79.173 verkochte bussen.

Busje met bpm zeker veertig procent duurder

Zoals gezegd heeft de run op busjes vooral te maken met de nieuwe regels die per 1 januari 2025 ingaan. Zoals het verdwijnen van de bpm-vrijstelling waardoor bestelwagens op brandstof tot wel veertig procent duurder worden. Elektrische bedrijfswagens blijven bpm-vrij.

Ook mag je met een bedrijfswagen met Euro 6-brandstofmotor, de motoren die nu worden verkocht, tot 2028 zero-emissiezones binnenrijden. Staat je bus na 1 januari 2025 op kenteken, dan blijven de zero-emissiezones gesloten. Hoewel dit nog niet helemaal zeker is. Op dit moment bekijkt de regering of ze alsnog een stokje kunnen steken voor de zero-emissiezones. Als reactie daarop hebben brancheverenigingen zoals RAI Vereniging de PVV-staatssecretaris opgeroepen om wel door te gaan met de invoering van de zero-emissiezones per 1 januari 2025.



Kan ik in 2024 nog een bus kopen zonder bpm?

Een bus op benzine of diesel kopen kan zeker nog. Om de hogere verkopen dit jaar op te vangen hebben veel bedrijfswagenimporteurs meer voorraad ingeslagen of extra productieplaatsen op de fabrieksband gereserveerd.

Daarnaast geeft de RDW tijdelijk meer tijd om je bus op kenteken te zetten, zolang deze maar geproduceerd is voor eind van 2024. In alle gevallen geldt dat je zo snel mogelijk een afspraak moet maken om je nieuwe bedrijfswagen te laten keuren of registreren.