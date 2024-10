Nieuws

In de eerste negen maanden van 2024 zijn in Nederland 70.733 bedrijfswagens geregistreerd. Nu al een recordjaar, in heel 2023 waren dat er 69.294. Reden: bussen op fossiele brandstof worden volgend jaar veel duurder. Maar dat is niet het hele verhaal.

Bedrijfswagen in 2025 gemiddeld vijftien mille duurder

Door de afschaffing van de bpm-vrijstelling voor bedrijfswagens die CO2 uitstoten, worden bussen op benzine of diesel per 1 januari 2025 stukken duurder. Soms tot wel veertig procent, al snel zo’n 10.000 tot 15.000 euro. Het maakt dus echt uit of je je nieuwe klusbus vóór 1 januari 2025 op kenteken hebt staan of niet.

Zero-emissiezones langer open voor brandstofbussen tot 2025

Vanaf 1 januari 2025 worden in steden zero-emissiezones van kracht. Met emissieklasse Euro 6, de huidige emissieklasse voor een nieuwe bedrijfswagen op brandstof, mag je die zero-emissiezones nog tot 1 januari 2028 binnenrijden. Maar hierna kom je er niet meer in. Ga je over op elektrisch, dan blijven de zones altijd voor je open.

Elektrische bussen nog niet heel populair

Van de in totaal 70.733 verkochte bussen tot en met september 2025 zijn er slechts 7303 elektrisch, tien procent dus. In 2023 lag het totaal aantal verkochte elektrische bedrijfswagens op 9969, ruim 14 procent van het totaal. Het jaar is nog niet ten einde, maar de run op diesel tekent zich dit jaar duidelijk af.

Kan ik nog een diesel bestelwagen bestellen?

Wil je niet elektrisch (of op waterstof) rijden, dan moet je snel zijn. Voorraden lopen langzaam terug, fabrieken krijgen steeds meer moeite om op tijd te leveren en ook ombouwers en RDW-keuringsstations hebben het ongelooflijk druk, gezien de hoge verkoopcijfers van dit moment.

Dit zijn tot en met september 2024 de tien populairste bussen

Dat een model populair is, wil niet meteen zeggen dat die dan ook sneller niet meer leverbaar is. Vaak hebben importeurs juist van die modellen meer voorraad staan. Hoe dan ook, staat jouw model in de top 10 en wil je dit jaar nog toeslaan, klop dan snel aan bij jouw bedrijfswagenleverancier.

Merk / model Benzine Diesel Elektrisch Hybride CNG Totaal Plek juni 2024 01. Renault Trafic 6435 97 6532 01 02. Volkswagen Caddy 322 5055 6 5383 03 03. Mercedes-Benz Sprinter 5348 19 5367 02 04. Ford Transit Custom 4588 11 57 4656 07 05. Volkswagen Crafter 4283 3 4286 05 06. Volkswagen Transporter 4091 4091 04 07. Renault Master 3871 175 4046 06 08. Mercedes-Benz Vito 2589 885 3474 08 09. Ford Transit 2337 587 60 2984 09 10. Peugeot Partner 73 1928 360 2361 Buiten top 10

Cijfers: RAI Vereniging