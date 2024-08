Let op waar je de stekker van je bedrijfsbus in stopt

Nieuws

Wie met een elektrische bus onderweg is, moet af en toe een laadpaal opzoeken. Maar check altijd eerst het tarief dat bij die paal hoort. Want je kunt zomaar heel veel geld kwijt zijn, waarschuwt de ANWB.

Betalen voor stroom én laadtijd

De waarschuwing van de ANWB betreft vooral bezoekjes aan buitenlandse laadpalen. In met name Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk komen vaak zogenaamde ‘blokkeertarieven’ voor. In deze gevallen betaal je niet alleen voor de stroom, maar ook voor de tijd dat je aan de paal ‘hangt’.

Dat kan goed uit de hand lopen: de ANWB heeft meldingen gekregen van eigen laadpasklanten die soms meer dan 100 euro moesten afrekenen. Er kwam zelfs een melding binnen van iemand die 480 euro moest betalen voor een dagje laden op een Franse camping, terwijl er maar 100 km was bijgeschreven op de acculading.

Zo werkt een blokkeertarief

Wanneer je de auto aan de paal legt, begint de meter te lopen. Of eigenlijk twee meters. Het stroomtarief is meestal een vrij normaal tarief, maar per minuut betaal je nog een bedrag. De persoon met de rekening van 480 euro betaalde 30 cent per minuut dat de auto met de laadpaal was verbonden. Weet je dit niet en laat je de auto een dagje of nachtje hangen, dan loopt dit aardig in de papieren.

Voorkomen van laadpaalklevers

Vaak zijn de blokkeertarieven bedoeld om laadpaalklevers te voorkomen: je haalt je auto in dit geval echt wel van de stekker wanneer de accu vol (genoeg) is. Het staat helaas meestal niet altijd op de paal zelf vermeld. Kijk daarom in de app van je laadpasaanbieder wat het tarief bij de gekozen laadpaal is en of er sprake is van een blokkeertarief (of tijdgebonden) tarief.

Blokkeertarief in Nederland

Hoewel het in ons land nog niet echt gebruikelijk is, komen blokkeertarieven hier net zo goed voor. Houd daar rekening mee en controleer altijd je laadapp voor je aanhaakt. Je wilt, bijvoorbeeld als aannemer, niet na een dag werken je bus ophalen en je verdiensten in rook zien opgaan. Overigens zijn er in Nederland bovendien gemeentes die boetes uitdelen als je te lang aan de laadpaal hangt. Is het laadlampje groen, dan is het dus tijd om je auto weg te halen. Sowieso een aardige gedachte voor collega-elektrische rijders.