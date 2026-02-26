Langer doorwerken met Ford E-Transit Courier

Nieuws

Ford geeft de E-Transit Courier ruim 30 kilometer meer werkruimte. Een dikkere batterij maakt een actieradius tot 350 kilometer mogelijk. Te weinig? Tien minuten snelladen en je krijgt er weer 114 km bij.

Grotere batterij: tot 325 kilometer elektrisch rijden

De batterijcapaciteit van de compacte elektrische bestelwagen Ford E-Transit Courier groeit van 43 kWh naar 46 kWh. Het lijkt niet veel, maar de 3 extra kWh'tjes zorgt voor een groei van de actieradius van 293 naar maximaal 325 kilometer (WLTP). Dat betekent een toename van ruim tien procent, waardoor je vaker niet hoeft te laden op je dagelijkse ritten.

Snelladen afgestemd op de werkdag

Kom je toch wat kilometers te kort op je dagelijkse routen, dan is een bezoekje aan de snellader heel effectief: met de 100 kW DC-snellader kan in tien minuten tot 114 kilometer rijbereik worden bijgeladen. Nog meer actieradius nodig? Laden van 10 tot 80 procent duurt minder dan 30 minuten.

Heb je minder haast: via 11 kW AC neemt dezelfde 10-80-laadsessie iets meer dan drie uur in beslag. Met een 7,4 kW-lader duurt dit minder dan vijf uur. Met voorconditionering laad je sneller, zeker bij lagere temperaturen.

Pro Power Onboard langer inzetbaar

Kies je voor de optie Pro Power Onboard, à 200 euro, dan krijg je een 400W-stroomaansluiting. Deze levert dankzij de zwaardere batterij langer stroom via een 230V-aansluiting, bijvoorbeeld om apparatuur op aan te sluiten. Het maakt veel bedrijven minder afhankelijk van stroomvoorzieningen op de werklocatie.

5G-connectiviteit en toegang tot 1 miljoen laadpunten

Elke E-Transit Courier is nu standaard uitgerust met een 5G-modem voor snellere data-uitwisseling, realtime navigatie en hiermee een efficiënte routeplanning. Het verbeterde Driver Alert System herkent bovendien signalen van vermoeidheid of afleiding, wat de veiligheid van bestuurders verhoogt.

Prijs van de Ford E-Transit Courier (2026)

De Ford E-Transit Courier is leverbaar vanaf 28.410 euro voor de Trend-uitvoering. De rijker uitgeruste Limited start bij 29.810 euro (prijzen excl. btw).