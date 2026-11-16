Deze Hyundai's zijn doordeweeks zuinige bestelwagens, in het weekend comfortabele gezinsauto's

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Vlak na de introductie van de Staria Electric Cargo komt Hyundai al met twee nieuwe elektrische bedrijfswagens: de Inster en Kona Electric Cargo. Klaar met bezorgen? Dan plaats je pijlsnel de achterbank terug.

Hyundai Inster Cargo: stad- en regiobesteller

De Hyundai Inster Cargo is er voor de stadse bezorgritten. Heb je niet de wereld aan ruimte nodig, denk aan bakkers, apothekers, cateraars en de lokale frietboer met bezorgservice, dan is de elektrische stadsbesteller een prima optie. Door de achterbank te verwijderen en een speciale laadvloer te monteren, creëer je een laadruimte van 1059 liter. De laadvloer is 1220 mm lang en maximaal 1000 mm breed. Daarmee is zelfs het vervoer van een europallet mogelijk.

Afhankelijk van de batterijvariant, 42 of 49 kWh, bedraagt het laadvermogen 320 tot 335 kg. Het maximale rijbereik is met 370 kilometer (WLTP) ruim voldoende voor stad en regio. De ombouwkit voor de Inster is er vanaf 1895 euro.

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Kona Electric Cargo: 1300 liter laadruimte

Ondernemers die iets meer laadruimte en actieradius zoeken, worden bediend door de Kona Electric Cargo. Deze beschikt over 1300 liter laadvolume en een laadvloer van 1500 mm lang en maximaal 1180 mm breed.

Er is keuze uit batterijvarianten van 48,6 en 64,8 kWh. Met de grootste accu bedraagt de actieradius maximaal 510 kilometer (WLTP). De conversiekit is er vanaf 2050 euro (alle prijzen exclusief btw).

Ombouw altijd omkeerbaar

Bij beide modellen bestaat de ombouw uit een antislipvloer en een scheidingsnet achter de voorstoelen. Aanvullende accessoires, zoals aluminium vloerrails en sjorbanden, zijn optioneel leverbaar.

Een belangrijk aandachtspunt voor zakelijke rijders: ondanks de ombouw blijven de Inster Cargo en Kona Electric Cargo officieel geregistreerd als personenauto's (categorie M1). Ze worden dus geen bedrijfswagens in de voertuigcategorie N1.