Hyundai Staria: futuristisch ogende bedrijfsbus nu te koop in Nederland

Je vindt dat de Iveco eMoovy een lekkere snoet heeft? Maar ben je nog niet toe aan een elektrisch busje? Dan is er nu een bijzondere oplossing: de Hyundai Staria. Maar: op = op. Dat scheelt een berg bpm én je kunt nog tot 1 januari 2028 milieuzones inrijden.

Hyundai Staria te koop in Nederland?

De Hyundai Staria is in het buitenland vooral bekend als personenbusje. Toch is er ook een gesloten bestelwagenversie. Die lijkt sprekend op de Iveco eMoovy, maar is voorzien van een 225 pk sterke 1.6 T-GDI hybridemotor. Deze is vanaf nu in Nederland leverbaar, zodat je hem voor 1 januari 2025 op kenteken kunt zetten. Dat betekent dat je kun je nog profiteren van de bpm-vrijstelling. Ook mag je tot 1 januari 2028 de zero-emissiezones nog inrijden.

Prijs Hyundai Staria (2024)

De bus kost € 35.660 (ex. btw en bpm). Voor dit geld krijg je een laadruimte van 4935 liter. De afmetingen zijn fors, ook tussen de wielkasten, zodat er drie europallets inpassen. Twee openslaande achterdeuren en een grote zijschuifdeur zorgen voor een riante toegang.

De hybride-aandrijflijn bestaat uit een 1,6-liter turbobenzinemotor, gesteund door een elektromotor van 54 kW. Het vermogen gaat via een zestraps automaat naar de voorwielen. Het verbruik is nog niet bekend, de CO2-uitstoot ligt volgens Hyundai op 171 g/km. Helaas is de overige info over de auto nog zeer beperkt. Net zoals er maar één foto is van de zijkant. Om een indruk te geven van zijn futuristische snoet, hebben we hieronder een foto toegevoegd van de Staria in personenuitvoering.

Niet meer Hyundai-busjes

De Hyundai Staria is na dit jaar niet meer te bestellen en volgens een woordvoerder van de Nederlandse importeur zullen er voorlopig ook geen (andere) bedrijfswagens meer op het Hyundai-menu terechtkomen.