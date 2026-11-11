Bidirectioneel laden: je elektrische bus als batterij op wielen

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Stel je voor: je laadt je elektrische auto op met stroom van je zonnepanelen en gebruikt die energie later om je huis van stroom te voorzien. Of je sluit onderweg een elektrische cirkelzaag of boormachine aan op je auto. Het kan allemaal met bidirectioneel laden. Maar hoe werkt het precies, wat levert het op en is iedere elektrische auto hiervoor geschikt?

Wat is bidirectioneel laden en hoe werkt het?

Bij normaal laden stroomt elektriciteit van het laadpunt naar de batterijen van de elektrische auto. Bij bidirectioneel laden kan dat ook andersom: de accu van je elektrische auto levert stroom terug. Dat kan op drie manieren:

Vehicle-to-Load (V2L): je gebruikt je auto als mobiele stroomvoorziening voor elektrische apparaten, van cirkelzaag tot boormachine.

Vehicle-to-Home (V2H): je slaat (zonne-)energie op in de accu en gebruikt die later in huis, bijvoorbeeld wanneer de zon niet schijnt.

Vehicle-to-Grid (V2G): je levert stroom terug aan het elektriciteitsnet om vraag en aanbod op het netwerk beter in balans te brengen.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Het grootste voordeel van bidirectioneel laden is flexibiliteit. Je kunt zelf opgewekte zonnestroom beter benutten, mogelijk besparen op energiekosten en minder afhankelijk worden van het elektriciteitsnet. Ook kan het helpen om piekbelasting op het stroomnet te verminderen.

Let op: niet elke laadpaal is geschikt

Maar let op: lang niet elke laadpaal is geschikt voor alle vormen van bidirectioneel laden. Voor V2H (Vehicle-to-Home) heb je een geschikte bidirectionele DC-laadpaal en een energiemanagementsysteem nodig. Terugleveren aan het elektriciteitsnetwerk (V2G) staat nog in de kinderschoenen. Er wordt echter hard aan gewerkt, vooral om het stroomnet stabieler te maken.

Zodra de regelgeving, infrastructuur en energieleveranciers in Nederland er klaar voor zijn, kun je je geschikte auto via een speciale laadpaal onderdeel maken van het elektriciteitsnet. En er bovendien geld mee verdienen door stroom terug te verkopen aan energieleveranciers.

Kan elke elektrische auto bidirectioneel laden?

Nee, niet elke elektrische auto ondersteunt bidirectioneel laden. De auto moet technisch geschikt zijn en de juiste software ondersteunen. Ook verschilt het per model welke vorm van bidirectioneel laden mogelijk is. Neem bijvoorbeeld de Volkswagen ID. Buzz (Cargo). Is deze voorzien van softwareversie 6 en van modeljaar 2027, dan zijn alle vormen van bidirectioneel laden (V2X) mogelijk. Heb je minimaal softwareversie 3.5 en een 77 kWh accupakket, dan is alleen V2H beschikbaar.

Op de Volkswagen e-Transporter kun je eveneens elektrische apparatuur aansluiten, maar dan alleen via de 230 V-aansluiting (maximaal 2,3 kW) in de laadruimte. Aansluiten op de laadpoort, zoals bij de ID. Buzz, via een zogenaamde 'powersocket' - een verloop van laadstekker naar stroompunt - is bij de e-Transporter nog niet mogelijk.