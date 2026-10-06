Zo maak je je Volkswagen Transporter of ID. Buzz Cargo lekker dik

Mark Litjens
Door Mark Litjens
Hoe je je Volkswagen Transporter of ID. Buzz Cargo lekker dik maakt

Dat je ook bedrijfswagens zich prima laten pimpen, blijkt uit de waslijst aan accessoires die je op internet kunt vinden. Ook de merken zelf wagen zich er graag aan. Bij de Signature Editions van de Volkswagen (e-)Transporter en ID. Buzz Cargo leidt dat tot vette bussen!

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Upgrade

Het Signature Edition-pakket is bestemd voor de (e-)Transporter in Bulli-uitvoering en de ID. Buzz Cargo. De bussen krijgen met de Signature Edition een opvallende upgrade met een sportief en meteen ook een luxe accent. Aan de buitenkant zijn onder meer carbonlook spoilers, zwarte accenten, sidesteps en speciale badges toegevoegd.

Jammer is wel dat je voor de glasslook-panelen (op de foto te zien op de Transporter) extra diep in de buidel moet tasten: 829 euro voor de (e-)Transporter en 715 euro voor de ID. Buzz Cargo (ex btw en bpm). Wat je er wel weer bij krijgt, zijn strakke zwarte velgen, in 19 inch voor de (e-)Transporter en 20 inch bij de ID. Buzz Cargo.

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Sportief vanbuiten en luxe vanbinnen

De stoelen van de Signature Editions zijn bekleed met een combinatie van ecoleder en Dinamica en voorzien van een opvallend zeskantpatroon, contrasterende stiksels en een Signature-logo. Ook de deurbekleding krijgt deze afwerking. Bij de (e-)Transporter is ook het dashboard aan de passagierszijde voorzien van Dinamica. Een carbonlook-inleg in het stuurwiel maakt de sportieve aankleding compleet.

Wat kost dat Signature Edition-pakket?

Het Signature Edition-pakket is per direct te bestellen met een vanafprijs van 6495 euro, exclusief btw. Het pakket wordt na de kentekenaanvraag gemonteerd en heeft volgens Volkswagen geen effect op de fiscale waarde van de bedrijfswagen. Het pakket is niet leverbaar op de Economy-uitvoeringen van de ID. Buzz Cargo.

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Hoe je je Volkswagen Transporter of ID. Buzz Cargo lekker dik maakt
Hoe je je Volkswagen Transporter of ID. Buzz Cargo lekker dik maakt
Hoe je je Volkswagen Transporter of ID. Buzz Cargo lekker dik maakt
Mark Litjens
Door Mark Litjens

Werkt al sinds 1995 in de auto-industrie. Eerst als autojournalist, nu als bedrijfsautojournalist en altijd als fervent motorrijder. Als er maar wielen onder zitten, is hij gelukkig. Lees meer »

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