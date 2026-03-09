In 70 jaar van spijlenbusje tot zelfrijdende ID. Buzz: in Hannover doen ze het

Nieuws

Op 8 maart 1956 begon in de Volkswagen-fabriek in Hannover het werk aan de T1, het beroemde - en tegenwoordig onbetaalbare - spijlenbusje. Zeventig jaar later begint de zelfrijdende ID. Buzz AD in deze fabriek aan zijn avontuur. Wij nemen een kijkje in Hannover.

De Volkswagen Transporter is overigens net iets ouder dan de fabriek in Hannover. De eerste versies, gebouwd op basis van een schets van de Nederlandse Volkswagen-importeur Ben Pon, werden al in 1950 gebouwd. Op basis van de Kever en daarom in de fabriek in Wolfburg waar dit populaire Volkswagentje werd gebouwd.

T1: tien stuks per dag

De productie in die beginjaren was beperkt tot zo'n 10 stuks per dag. Dat veranderde echter heel snel. In het naoorlogse Europa bleek de bus een schot in de roos. In 1954 werd de 100.000e al gebouwd. Genoeg volume voor een eigen productielijn.

Die productielijn kwam in Hannover. Toentertijd was het meteen de grootste productiehal van het concern. Op 8 maart 1956 begon daar de bouw van wat Bulli is gaan heten, een naam die nog steeds gekoesterd wordt. Niet alleen als naam voor een van de meest complete uitvoeringen van Transporter of ID. Buzz (Cargo): de fabrieksmedewerkers noemen zichzelf 'Die Bullibauer'.

Geen Transporter meer in Hannover

Ondertussen zijn er zo'n elf miljoen voertuigen uit de fabriek gerold. Wat opvalt als je door de enorme hallen loopt, is dat het hier en daar erg leeg is. Dat komt omdat de Transporter hier niet meer wordt gebouwd. Hij loopt sinds de komst van de nieuwe generatie (T7) in het Turkse Otosan van de band, samen met de Ford Transit Custom.

Dat neemt niet weg dat de 'Bullibauer' het nog altijd heel druk hebben. De Multivan, alle ID. Buzz varianten en de California camper hebben Hannover nog altijd als geboorteplaats. De enorme pershal is bovendien leverancier van carrosseriedelen voor een deel van de andere merken van het VW-concern. Per dag rijden er nu zo'n 530 voertuigen van de band.

Letterlijk rijden, want het laatste deel van de productielijn is de inspectie. Op de lopende band wordt elk model aan een uitgebreide eindinspectie onderworpen, waarna een medewerker de bus van de band rijdt. Via een lichtstraat, onder andere om te controleren op oneffenheden in de carrosserie, gaat het richting teststraat waar de eerste kilometers worden gereden.

Zelfrijdende ID. Buzz AD

Jongste product in Hannover is de ID. Buzz AD, waarbij AD staat voor Autonomous Driving. De zelfrijdende ID. Buzz staat klaar om de wereld te veroveren. In 2027 moet de bus op de weg komen. Volgens fabrieksmanager Richard Slovak zijn dan de vergunningen voor zelfrijdende voertuigen binnen en is de auto marktklaar. Dit jaar worden er in elk geval al zo'n 500 gebouwd. Volgens Slovak heeft de AD zich al bewezen met meer dan een miljoen testkilometers, onder andere in zes teststeden.

Het bijzondere aan de ID. Buzz AD is dat deze vrijwel de gehele productielijn van de normale ID. Buzz doorloopt. In een aparte hal worden de componenten voor autonoom rijden geplaatst, zoals camera's, lidar en radar, maar verder doorloopt elke AD dezelfde procedure als de handmatig te rijden versies.

Geschiedenis maken

Van spijlenbusje tot zelfrijdende bestelwagen: in 70 jaar is er veel gebeurd in de fabriek in Hannover. Als grootste werkgever in de regio zijn hele generaties en families bij de Bulli betrokken. "Hier is niet gewoon gewerkt, hier is geschiedenis gemaakt", concludeert de fabrieksmanager met trots.