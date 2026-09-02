Deze Volkswagen ID. Buzz Cargo is groter, komt verder én verdraagt zwaardere aanhangers

Mark Litjens
Door Mark Litjens
Deze Volkswagen ID. Buzz Cargo past amper in een parkeervak

Op de IAA bedrijfswagenbeurs, medio september 2026 in Hannover, laat Volkswagen veel nieuws zien. Waaronder de vernieuwde Caddy Cargo en Multivan. En een oude bekende met meer ruimte dan ooit.

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Bestverkochte bus van augustus 2026

De Volkswagen ID. Buzz Cargo was in augustus 2026 de bestverkochte bus van Nederland. Om die verkopen een nieuwe boost te geven, is de bekende Buzz-bus vanaf nu ook te bestellen als long wheel base, net als de personenversie. Belangrijkste pre: er kan nog meer lading mee. De laadvloer meet 2,45 meter, dik twintig centimeter meer dan de bestaande ID. Buzz Cargo. Hierdoor groeit het laadvolume van 3,9 m3 naar 4,4 m3.

De LWB-versie wordt uitgerust met een 86 kWh-accu. Naast achterwielaandrijving is nu ook 4Motion-vierwielaandrijving beschikbaar. In die uitvoering stijgt het vermogen van 286 pk naar 340 pk. Afhankelijk van de gekozen aandrijflijn bedraagt het maximale laadvermogen 697 kilo.

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Vierwielaandrijving verhoogt trekgewicht

De introductie van 4Motion is niet alleen interessant vanwege de extra tractie. Volkswagen verhoogt er ook het maximale trekgewicht mee. De ID. Buzz Cargo LWB 4Motion mag maximaal 1600 kilo geremd trekken. Dat is 600 kilo meer dan de achterwielaangedreven variant.

De lange uitvoering krijgt standaard onder meer een universele laadvloer, een tweede schuifdeur en extra sjorrails in de schuifdeuren. Achteraan zijn zowel een achterklep als optioneel achterdeuren leverbaar.

ID. Buzz Cargo (2027) stopt automatisch voor rood licht

Met de nieuwste software krijgt de ID. Buzz bovendien diverse nieuwe functies. Connected Travel Assist kan verkeerslichten herkennen. Bij rood licht remt de bus automatisch af tot stilstand. Ook is one-pedal driving toegevoegd, waarbij de bestuurder de snelheid grotendeels met het gaspedaal regelt.

Daarnaast introduceert Volkswagen Vehicle-to-Load (V2L). Via een adapter kunnen externe elektrische apparaten rechtstreeks vanuit de hoogvoltage-accu worden gevoed met maximaal 2,0 kW. Handig om bijvoorbeeld je zaagtafel in the middle of nowhere aan het werk te zetten.

Nieuwe knoppen op het stuur

Ook het infotainmentsysteem is vernieuwd. Een uitgebreidere appstore maakt het mogelijk om functies en diensten digitaal aan de ID. Buzz toe te voegen, zoals bedrijfseigen apps. Nieuwe fysieke drukknoppen op het multifunctionele stuurwiel moeten de bediening onderweg bovendien eenvoudiger maken.

Wat is de prijs van de nieuwe ID. Buzz Cargo LWB (2027)?

De prijs van de nieuwe Volkswagen ID. Buzz Cargo LWB is nog niet bekend. Productie start eind november.

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Deze Volkswagen ID. Buzz Cargo past amper in een parkeervak
Deze Volkswagen ID. Buzz Cargo past amper in een parkeervak
Deze Volkswagen ID. Buzz Cargo past amper in een parkeervak
Mark Litjens
Door Mark Litjens

Werkt al sinds 1995 in de auto-industrie. Eerst als autojournalist, nu als bedrijfsautojournalist en altijd als fervent motorrijder. Als er maar wielen onder zitten, is hij gelukkig. Lees meer »

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