Van koelwagen tot kipper: deze elektrische Kia-bus is er in bijna elke vorm

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Een bestelwagen is van oudsher vooral een laadruimte op wielen. Ondernemers stellen echter steeds hogere eisen aan hun bedrijfswagens. Flexibiliteit, schaalbaarheid en maximale inzetbaarheid zijn nu minstens zo belangrijk als laadvolume en actieradius. De nieuwste generatie elektrische bestelwagens speelt daar dan ook op in. Zoals de Kia PV5.

Eén basis, verschillende toepassingen

De PV5 is ontwikkeld op een zogenoemd skateboardplatform. Daardoor kan dezelfde basis worden gecombineerd met verschillende opbouwmogelijkheden en gebruiksconcepten. De PV5 Cargo vormt daarbij het vertrekpunt met allerlei inbouwmogelijkheden - bijvoorbeeld inrichting of een koelunit - en een personenvariant, de PV5 Passenger. De PV5 Chassis Cabine voegt daar nog eindeloos veel opties aan toe, zoals een grote cargobox, een kipper of een open laadbak.

Dit betekent niet dat een ondernemer vandaag een laadbak kan monteren en morgen probleemloos kan wisselen naar een koelunit. De flexibiliteit zit vooralsnog vooral in het kunnen kiezen van verschillende voertuigen op basis van één herkenbare technische basis. Daarmee ontstaat een nieuwe manier om het wagenpark op te bouwen: niet langer voor iedere toepassing een ander merk of model, maar één voertuigfamilie met uiteenlopende mogelijkheden.

Schaalbaarheid zonder complexiteit

Dit biedt vooral voordelen voor organisaties die groeien of verschillende werkzaamheden uitvoeren. Daarbij speelt de door Kia geleverde modulariteit een grote rol. Niet alleen de conversiemogelijkheden zijn immers van belang: ook bouwstenen zoals voertuiglengte en -hoogte en inrichting van het interieur zijn bepalend. Een wagenpark kan hierdoor worden opgeschaald met voertuigen die aansluiten op specifieke toepassingen, terwijl merk, techniek en bedrijfsprocessen zoveel mogelijk gelijk blijven.

Ook voor service en onderhoud kan dat een verschil maken. Eén mobiliteitspartner en één loket voor onderhoud, reparatie en service zorgen voor overzicht en maatwerk. Bovendien kunnen connected diensten zoals fleetmanagement en predictive service worden geïntegreerd. Door voertuigen en onderhoud slimmer te monitoren, kunnen stilstand en onverwachte onderhoudsmomenten worden beperkt. Maximale uptime wordt daarmee een integraal onderdeel van de mobiliteitsoplossing.

Van PV5 naar een schaalbaar elektrisch wagenpark

De ontwikkeling stopt bovendien niet bij de PV5. Met de grotere Kia PV7, die voor volgend jaar op de planning staat, krijgt het idee van een schaalbare elektrische bedrijfswagenfamilie bovendien een nieuwe dimensie. Ook de PV7 wordt immers in talrijke uitvoeringen leverbaar. Waarmee maatwerk binnen Kia een nieuwe dimensie krijgt.